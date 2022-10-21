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U.S. President Joe Biden delivers remarks from the Fern Hollow Bridge, in Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. October 20, 2022. REUTERS/Leah Millis
الرئيس الأميركي جو بايدن
أميركا وبايدن

بايدن قلق بشأن مساعدات أوكرانيا بحال فوز الجمهوريين بالكونغرس

كيفن ماكارثي زعيم الجمهوريين في مجلس النواب قال مؤخراً إنه لن يكون "مستعداً لكتابة شيك على بياض" لمساعدة أوكرانيا لو سيطر الجمهوريون على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي

العربية.نت
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عبّر الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس عن قلقه بخصوص مستقبل المساعدات الأميركية لأوكرانيا في حالة سيطرة الجمهوريين على أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما في انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثامن من نوفمبر المقبل.

وقال بايدن للصحفيين خلال توقفه في متجر لبيع الشطائر في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا عندما سُئل عن تأثير ذلك على المساعدات لأوكرانيا إذا فاز الجمهوريون: "أنا قلق".

من زيارة بادين إلى بنسلفانيا
من زيارة بادين إلى بنسلفانيا

ويزور بايدن بيتسبرغ في إطار حملة انتخابية للديمقراطي جون فيترمان، الذي ستساعد منافسته في مجلس الشيوخ الأميركي مع الجمهوري محمد أوز في تحديد ما إذا كان الديمقراطيون سيحتفظون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ.

وكان كيفن ماكارثي زعيم الجمهوريين في مجلس النواب قد قال مؤخراً إنه لن يكون "مستعداً لكتابة شيك على بياض" لمساعدة أوكرانيا لو سيطر الجمهوريون على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي.

كيفن ماكارثي
كيفن ماكارثي
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وينقسم الجمهوريون بين من يرون ضرورة لكبح جماح روسيا وغيرهم ممن يفضلون سياسة خارجية أكثر انعزالية.

وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 17.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

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