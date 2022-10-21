بايدن قلق بشأن مساعدات أوكرانيا بحال فوز الجمهوريين بالكونغرس

عبّر الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس عن قلقه بخصوص مستقبل المساعدات الأميركية لأوكرانيا في حالة سيطرة الجمهوريين على أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما في انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثامن من نوفمبر المقبل.

وقال بايدن للصحفيين خلال توقفه في متجر لبيع الشطائر في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا عندما سُئل عن تأثير ذلك على المساعدات لأوكرانيا إذا فاز الجمهوريون: "أنا قلق".

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ويزور بايدن بيتسبرغ في إطار حملة انتخابية للديمقراطي جون فيترمان، الذي ستساعد منافسته في مجلس الشيوخ الأميركي مع الجمهوري محمد أوز في تحديد ما إذا كان الديمقراطيون سيحتفظون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ.

وكان كيفن ماكارثي زعيم الجمهوريين في مجلس النواب قد قال مؤخراً إنه لن يكون "مستعداً لكتابة شيك على بياض" لمساعدة أوكرانيا لو سيطر الجمهوريون على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي.

وينقسم الجمهوريون بين من يرون ضرورة لكبح جماح روسيا وغيرهم ممن يفضلون سياسة خارجية أكثر انعزالية.

وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 17.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.