بيلوسي: لا أعتزم ترك الكونغرس الأميركي

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي اليوم الأحد، في مقابلة مع شبكة "إيه .بي. سي. نيوز" إنها لا تعتزم ترك عضوية الكونغرس.

ومن الممكن أن يستغرق الأمر عدة أيام أو أكثر قبل إعلان نتائج كافية لتحديد الحزب الذي سيسيطر على مجلس النواب الأميركي المكون من 435 مقعداً والذي ترأسه حالياً بيلوسي.

مادة اعلانية

وما زالت النتائج تتدفق في عدة سباقات، بما في ذلك الانتخابات في كاليفورنيا ذات الميول الليبرالية. وحتى وقت متأخر أمس السبت، حصل الجمهوريون على 211 مقعداً في مجلس النواب، مقابل 205 مقاعد للديمقراطيين. وتتطلب الأغلبية في هذا المجلس 218 مقعداً.

هذا وحافظ الديمقراطيون على سيطرتهم على مجلس الشيوخ الأميركي السبت، وتصدوا لجهود الجمهوريين الرامية إلى استعادة المجلس وجعلوا من الصعب عليهم إفشال أجندة الرئيس جو بايدن.

أما مصير مجلس النواب الأميركي فما يزال غير مؤكد، إذ يكافح الحزب الجمهوري لكسب أغلبية ضئيلة هناك.

وأعطى فوز السناتور كاثرين كورتيز ماستو في ولاية نيفادا الديمقراطيين 50 مقعداً يحتاجون إليها للإبقاء على سيطرتهم على مجلس الشيوخ. ويعكس فوزها القوة المفاجئة للديمقراطيين في جميع أنحاء الولايات المتحدة في عام الانتخابات هذا.

وفي ظل سعيها إلى إعادة انتخابها في ولاية تواجه تحديات اقتصادية ولديها بعض من أعلى أسعار الغاز في البلاد، كانت كاثرين كورتيز ماستو تعتبر العضو الأكثر ضعفاً في مجلس الشيوخ. وزاد فوزها من إحباط الجمهوريين الذين كانوا واثقين من إمكانية هزيمتها.

وإلى هذا، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي من نيويورك، ليل السبت: "لقد أنجزنا الكثير وسنفعل الكثير من أجل الشعب الأميركي".