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U.S. House Speaker Nancy Pelosi attends the COP27 climate summit, in Sharm el-Sheikh, Egypt, November 11, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي
الانتخابات الأميركية

بيلوسي: لا أعتزم ترك الكونغرس الأميركي

من الممكن أن يستغرق الأمر عدة أيام قبل إعلان نتائج كافية لتحديد الحزب الذي سيسيطر على مجلس النواب الأميركي المكون من 435 مقعداً والذي ترأسه حالياً بيلوسي

العربية.نت
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قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي اليوم الأحد، في مقابلة مع شبكة "إيه .بي. سي. نيوز" إنها لا تعتزم ترك عضوية الكونغرس.

ومن الممكن أن يستغرق الأمر عدة أيام أو أكثر قبل إعلان نتائج كافية لتحديد الحزب الذي سيسيطر على مجلس النواب الأميركي المكون من 435 مقعداً والذي ترأسه حالياً بيلوسي.

وما زالت النتائج تتدفق في عدة سباقات، بما في ذلك الانتخابات في كاليفورنيا ذات الميول الليبرالية. وحتى وقت متأخر أمس السبت، حصل الجمهوريون على 211 مقعداً في مجلس النواب، مقابل 205 مقاعد للديمقراطيين. وتتطلب الأغلبية في هذا المجلس 218 مقعداً.

بيلوسي تترأس مجلس النواب خلال جلسة في أغسطس الماضي
بيلوسي تترأس مجلس النواب خلال جلسة في أغسطس الماضي

هذا وحافظ الديمقراطيون على سيطرتهم على مجلس الشيوخ الأميركي السبت، وتصدوا لجهود الجمهوريين الرامية إلى استعادة المجلس وجعلوا من الصعب عليهم إفشال أجندة الرئيس جو بايدن.

أما مصير مجلس النواب الأميركي فما يزال غير مؤكد، إذ يكافح الحزب الجمهوري لكسب أغلبية ضئيلة هناك.

هكذا أضاع الجمهوريون فرصتهم للسيطرة على الكونغرس أميركا الانتخابات الأميركية هكذا أضاع الجمهوريون فرصتهم للسيطرة على الكونغرس

وأعطى فوز السناتور كاثرين كورتيز ماستو في ولاية نيفادا الديمقراطيين 50 مقعداً يحتاجون إليها للإبقاء على سيطرتهم على مجلس الشيوخ. ويعكس فوزها القوة المفاجئة للديمقراطيين في جميع أنحاء الولايات المتحدة في عام الانتخابات هذا.

وفي ظل سعيها إلى إعادة انتخابها في ولاية تواجه تحديات اقتصادية ولديها بعض من أعلى أسعار الغاز في البلاد، كانت كاثرين كورتيز ماستو تعتبر العضو الأكثر ضعفاً في مجلس الشيوخ. وزاد فوزها من إحباط الجمهوريين الذين كانوا واثقين من إمكانية هزيمتها.

وإلى هذا، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي من نيويورك، ليل السبت: "لقد أنجزنا الكثير وسنفعل الكثير من أجل الشعب الأميركي".

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