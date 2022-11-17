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U.S. House Speaker Nancy Pelosi (D-CA) listens to applause from her House colleagues after Pelosi announced that she will remain in Congress but will not run for re-election as Speaker of the House after Republicans were projected to win control of the House of Representatives, on the floor of the House Chamber of the U.S. Capitol in Washington, U.S., November 17, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein
نانسي بيلوسي الرئيسة الحالية لمجلس النواب الأميركي
الانتخابات الأميركية

بيلوسي تعلن تخليها عن تزعم الديمقراطيين في الكونغرس

الرئيس الأميركي جو بايدن أشاد بالرئيسة الحالية لمجلس النواب الأميركي التي وصفها بـ"المدافعة الشرسة عن الديمقراطية"

العربية.نت
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قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، إنها لن تسعى إلى منصب قيادي في الكونغرس الجديد، في إعادة تنظيم محورية من شأنها أن تفسح المجال لجيل جديد من القادة بعد أن فقد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب لصالح الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وأعلنت بيلوسي (82 عاماً) في كلمة أمام مجلس النواب أنها ستتنحى بعد قيادة الديمقراطيين لما يقرب من 20 عاماً بالكونغرس، وفي أعقاب الهجوم على زوجها بول الشهر الماضي في منزلهما بسان فرانسيسكو.

بيلوسي خلال خطابها اليوم
بيلوسي خلال خطابها اليوم

وقالت بيلوسي: "الآن يجب أن نتحرك بجرأة إلى المستقبل. لقد حان الوقت لجيل جديد".

وأضافت النائبة الديمقراطية، والتي أصبحت أول امرأة في الولايات المتحدة تتولى منصب رئيس مجلس النواب، أنها تعتزم البقاء في الكونغرس كنائبة عن سان فرانسيسكو - وهو المنصب الذي شغلته لمدة 35 عاماً - عندما ينعقد الكونغرس الجديد في يناير المقبل.

ومن غير المعتاد أن يظل زعيم حزبي في منصبه بعد الانسحاب من قيادة الكونغرس، ولكنه خيار يليق ببيلوسي التي طالما تحدت التقاليد في سعيها إلى السلطة في واشنطن.

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وأشارت بيلوسي كذلك إلى أن الديمقراطيين في مجلس النواب سيكون لهم "نفوذ قوي على أغلبية جمهورية ضئيلة".

وقادت بيلوسي، وهي أول امرأة تتولى منصب رئيس مجلس النواب والشخص الوحيد الذي تم انتخابه مرتين لهذا المنصب منذ عقود، الديمقراطيين في الكونغرس خلال لحظات فارقة، بما فيها تمرير قانون الرعاية الصحية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما ومساءلة الرئيس السابق دونالد ترمب.

من جهته أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن ببيلوسي، مؤكداً في بيان أنها "مدافعة شرسة عن الديمقراطية".

وقال بايدن إنها "حمت ديمقراطيتنا من التمرد العنيف والدامي في السادس من يناير" 2021، في إشارة إلى الهجوم على مبنى الكابيتول، مؤكداً أن بيلوسي هي "رئيسة مجلس النواب الأكثر أهمية في تاريخنا".

بايدن وبيلوسي (أرشيفية)
بايدن وبيلوسي (أرشيفية)
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