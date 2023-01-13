مينينديز: الحرس الثوري منظمة إرهابية ملطخة أيديها بالدماء

رحب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي السيناتور الديموقراطي بوب مينينديز بعزم بريطانيا تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية دولية".

وقال مينينديز في تغريدة له على حسابه تويتر: "الحرس الثوري الإيراني هو جماعة إرهابية ملطخة أيديها بدماء عدد لا يحصى من الأرواح البريئة بسبب أعمالها الإرهابية والعنف داخل إيران وفي الشرق الأوسط وحول العالم".

The IRGC is a terrorist group with the blood of countless innocent lives on its hands due to its terrorist acts & violence at home in #Iran, in the Middle East, & around the world. I am encouraged to see that the UK government will soon call the IRGC what it is. https://t.co/V9SSgcUn16 — Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) January 13, 2023

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وأضاف: "يشجعني أن أرى أن حكومة المملكة المتحدة ستصنف قريباً الحرس الثوري الإيراني بالوصف الذي ينطبق عليه".

يأتي تعليق مينينديز غداة كشف وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية البريطانية ليو دوكيرتي أمام البرلمان الخميس، أن بريطانيا تدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، لكنها لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بهذا الشأن.

وقال دوكيرتي خلال مناقشة للوضع في إيران دعا خلالها بعض الأعضاء إلى حظر الحرس الثوري: "سأكون مخطئاً إذا قدمت تكهنات.. بشأن نتيجة الدراسة التي تجريها الحكومة في الوقت الراهن لهذه القضية، وهي دراسة تجري بجدية".

وتابع: "لكن يمكنني القول إنني أعتقد أن الدعوات في جميع أركان هذا المجلس، والوحدة التي يتم بها توجيه هذه الدعوات من جميع الأطراف ستكون موضع اعتبار لدى الحكومة، وهذا أمر نأخذه بدرجة كبيرة من الاهتمام".

وفي حالة تصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية سيترتب على ذلك توصيف الانتماء له وحضور اجتماعاته وحمل شعاره في الأماكن العامة بأنه جريمة جنائية في بريطانيا.

يذكر أن الحرس الثوري يخضع بالفعل حالياً لعقوبات بريطانية.