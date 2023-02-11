يزاحم ترمب عند الجمهوريين.. ديسانتيس يعتزم إعلان ترشحه

كشفت مصادر مقربة من حاكم ولاية فلوريدا أن الجمهوري رون ديسانتيس على وشك اتخاذ قرار نهائي بشأن الترشح للسباق الرئاسي لعام 2024.

وبحسب العديد من الجمهوريين المطلعين على المداولات، يكاد يكون من المؤكد أن ديسانتس سيسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة. وبالفعل بدأ مستشاروه في التواصل مع الموظفين المحتملين وإجراء مقابلات معهم، وهم يحاولون تحديد أفضل وقت للإعلان عن نواياه، وفقاً لما نشرته صحيفة "ذا هيل" الأميركية.

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وتقول المصادر إن إطلاق حملة رسمية لا يزال على بعد أشهر ولن يأتي على الأرجح إلا بعد اختتام المجلس التشريعي في ولايته دورته العادية في مايو. كما قال مصدران مطلعان إن حاكم فلوريدا قد يعلن عن ترشحه للرئاسة في أواخر مايو أو أوائل يونيو.

وقال أحد الناشطين الجمهوريين: "أعتقد أن قراره قد تم حسمه إلى حد كبير في هذه المرحلة".

ولم يقل ديسانتس علناً الكثير عن طموحاته لعام 2024، لكن مكانته المتزايدة داخل الحزب الجمهوري واضحة. وتُظهر استطلاعات الرأي المبكرة أنه متعادل مع بالرئيس السابق دونالد ترمب، أو حتى يتفوق عليه، في استطلاعات رأي أولية، ويصنفه المحافظون بشكل متزايد باعتباره "الخيار الأفضل" لوصول الحزب إلى الرئاسة.

ووراء الكواليس، بدأ مستشارو ديسانتس أيضاً بنشاط في وضع الأساس لحملة وطنية. ومن بين المشاركين في الاستعدادات فيل كوكس وجينيرا بيك، وهما مساعدان مخضرمان في حملة ديسانتس. وقال جمهوري آخر له صلات بديسانتس إن "هذه هي لحظته".

وفي حين تم طرح اسم حاكم فلوريدا على أنه مرشح رئاسي محتمل لسنوات، فقد اكتسب المزيد من الزخم بعد تحقيقه فوزاً مذهلاً بفارق 19 عند إعادة انتخابه في نوفمبر، وهو هامش لم يحققه مرشح في سباق حاكم فلوريدا منذ أربعة عقود.

وفي هذا السياق قال أحد المصادر إن ديسانتس "بحاجة إلى اغتنام الفرصة الآن لأن أحد لا يعرف كيف ستبدو الأشياء في المستقبل.. لديه الزخم الآن".