الأسطول الأميركي: أنشطة إيران الخبيثة تزايدت في المنطقة

مع تصاعد التوترات بشأن برنامج طهران النووي المتقدم، أكد قائد الأسطول الخامس للبحرية الأميركية أن الهجمات الإيرانية على الممرات المائية في الشرق الأوسط وأماكن أخرى في المنطقة "تحظى باهتمام الجميع".

كما أشار نائب الأدميرال براد كوبر اليوم الثلاثاء إلى أن "أنشطة طهران الخبيثة في المنطقة تزايدت على مدار العامين اللذين قضاهما في قيادة الأسطول الخامس المتمركز في البحرين."، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

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إلا أنه شدد على أن عمليات الاستيلاء الأخيرة على الأسلحة من قبل القوات الأميركية والقوات المتحالفة في المنطقة كانت ناجحة.

سفن مسيرة

إلى ذلك، أوضح في الوقت عينه أن إيران تمكنت من تنفيذ هجمات بسفن مسيرة تستهدف الشحن في الشرق الأوسط واعتداءات أخرى في المنطقة.

وكان قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا أكد بدوره قبل أيام أن طهران ما زالت أكبر عنصر مزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكداً أن استمرارها في إرسال أسلحة إلى ميليشيا الحوثيين باليمن يخرق قرارات مجلس الأمن الخاصة بخفض العنف ويقوض جهود السلام.

يشار إلى أن البحرية الأميركية أعلنت أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، الاستيلاء على سفن تحمل أسلحة إيرانية موجهة إلى الحوثيين، بالتعاون مع حلفائها.

كما اتهمت واشنطن طهران أكثر من مرة بتقويض أمن وسلامة الملاحة البحرية، عبر محاولاتها استهداف سفن تجارية تمر في المنطقة.