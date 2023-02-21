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U.S. President Joe Biden boards Air Force One at Rzeszow-Jasionka Airport, Poland February 20, 2023. Evan Vucci/Pool via REUTERS
الرئيس الأميركي جو بايدن في بولندا
روسيا و أوكرانيا

بايدن يصل بولندا.. ومساعدات أميركية لكييف بـ460 مليون دولار

تشمل حزمة المساعدات الجديدة ذخيرة لأنظمة صواريخ هيمارس وأيضاً أنظمة صواريخ جافلين المضادة للدبابات

العربية.نت
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وصل الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الاثنين إلى بولندا بالقطار آتياً من أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء البولندية.

وبعد زيارة مفاجئة لكييف، وصل بايدن إلى محطة القطارات في مدينة برزيميسل بجنوب شرق البلاد قرابة الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي (19:30 بتوقيت غرينتش)، بحسب المصدر نفسه.

يأتي هذا بينما قالت وزارة الدفاع الأميركية الاثنين إن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مساعدات أمنية جديدة تصل قيمتها إلى 460 مليون دولار وتشمل ذخيرة لأنظمة صواريخ هيمارس وأيضاً أنظمة صواريخ جافلين المضادة للدبابات.

لقاء بايدن بزيلينسكي في كييف الاثنين
لقاء بايدن بزيلينسكي في كييف الاثنين
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وجاء في بيان "البنتاغون": "أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن تخصيص حزمة مساعدات لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحرجة لأوكرانيا. تتضمن الحزمة ذخيرة إضافية لمنظومة هيمارس ومدافع الهاوتزر التي قدمتها الولايات المتحدة، والتي تستخدمها أوكرانيا لحماية بلدها، بالإضافة إلى أنظمة مضادة للدبابات ورادارات المراقبة الجوية".

وفي بيان منفصل صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن عن تخصيص 10 ملايين دولار إضافية لأوكرانيا لاستعادة نظام الطاقة في البلاد.

يأتي هذا بعدما تعهد بايدن الاثنين بتقديم الدعم لأوكرانيا مهما طال الأمر، وذلك خلال زيارة لم يُعلن عنها مسبقاً إلى كييف قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى لبدء الحرب.

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