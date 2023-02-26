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CIA Director William Burns speaks during a House Intelligence Committee hearing on worldwide threats, in Washington, D.C., U.S., April 15, 2021. Tasos Katopodis/Pool via REUTERS
مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز
نووي إيران

الـCIA: إيران باتت قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%

بيل بيرنز: الصين تدرس تزويد روسيا بالأسلحة الفتاكة لكن لا نرى قرارا نهائيا.. وبكين حاول تقييم العواقب في حال زودت روسيا بالسلاح

العربية.نت
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أكد مدير وكالة المخابرات المركزية "سي. أي. إيه" بيل بيرنز أن إيران باتت قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% خلال أسابيع.

لكن بيرنز أضاف في مقابلة مع شبكة "سي. بي. إس. نيوز": "لا نعتقد أن المرشد الإيراني اتخذ قراراً باستئناف عسكرة برنامج بلاده النووي".

وحول احتمال أن ترسل الصين مساعدات عسكرية إلى روسيا لاستخدامها في الحرب الدائرة في أوكرانيا، قال بيرنز: "نحن على ثقة من أن القيادة الصينية تدرس توفير معدات فتاكة" لروسيا.

وحذّر بيرنز قائلاً: "على الصين أن تحاول تقييم العواقب في حال زودت روسيا بالسلاح".

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وشدد بيرنز على أن الصين لم تتخذ بعد قراراً بنقل المساعدات العسكرية إلى روسيا. وقال: "نحن لا نرى أنه تم اتخاذ قرار نهائي بعد، ولا نرى أدلة على شحنات فعلية لمعدات فتاكة".

وتابع بيرنز: "لا يوجد زعيم أجنبي راقب بعناية تجربة فلاديمير بوتين في أوكرانيا وتطور الحرب أكثر من شي جين بينغ"، الرئيس الصيني، مضيفاً: "أعتقد، من نواح كثيرة أنه كان مضطرباً لما رآه".

وحذّر قائلاً: "أعتقد أننا بحاجة إلى أن نأخذ على محمل الجد طموحات شي فيما يتعلق بالسيطرة النهائية على تايوان. لكن هذا، في رأينا، لا يعني أن الصراع العسكري أمر لا مفر منه. نعتقد أن الرئيس شي وقيادته العسكرية لديهم شكوك اليوم حول ما إذا كان بإمكانهم تحقيق ذلك الغزو."

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