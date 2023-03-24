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White House national security spokesperson John Kirby speaks during a press briefing at the White House in Washington, U.S., March 21, 2023. REUTERS/Kevin Lamarque
المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي

البيت الأبيض: أميركا لا تسعى لصراع مع إيران

جون كيربي: إجراءاتنا الأخيرة في سوريا كانت تهدف إلى حماية القوات والمعدات الأميركية

العربية.نت
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قال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الضربات الأميركية في سوريا تهدف إلى حماية الجنود الأميركيين هناك، حيث لا يزال تنظيم داعش والجماعات المسلحة المدعومة من إيران يشكلون تهديداً، بحسب تأكيده.

وقال كيربي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، وإنه لا ينبغي لطهران أن تشارك في دعم الهجمات على المنشآت الأميركية.

كما قال كيربي إنه لم يصب أي جندي أميركي في هجوم استهدف قاعدة أميركية في شمال شرق سوريا اليوم. ووصف الهجوم بأنه رد فعل أولي على الضربات التي شنتها واشنطن اليوم في المنطقة. وقال كيربي: "ليس أمراً غريباً، عندما نقوم بضربة انتقامية كهذه أن يردوا على الفور بإطلاق صواريخ لا تصيب أهدافها.. لم يصب أحد ولم تقع خسائر بشرية أميركية على الإطلاق".

يأتي هذا بينما شنت واشنطن ضربات جوية "دقيقة" في شرق سوريا ليل الخميس-الجمعة، رداً على هجوم بطائرة مسيّرة أسفر عن مقتل متعاقد أميركي وجرح ستة آخرين.

الجيش الأميركي في شمال سوريا (أرشيفية)
الجيش الأميركي في شمال سوريا (أرشيفية)
أميركا تؤكد حماية قواتها في سوريا بعد هجوم دموي أميركا أميركا تؤكد حماية قواتها في سوريا بعد هجوم دموي

واستهدف هجوم بطائرة مسيّرة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس "منشأة صيانة في قاعدة لقوات التحالف قرب الحسكة في شمال شرق سوريا"، ما أدى إلى مقتل "متعاقد أميركي، وإصابة خمسة عسكريين أميركيين ومقاول أميركي آخَر".

وأعلن البنتاغون أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تعتبر الطائرة بدون طيار "إيرانية المنشأ". وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إنه بتوجيهات من الرئيس جو بايدن أذن "لقوات القيادة المركزية الأميركية بشن ضربات جوية دقيقة الليلة في شرق سوريا ضد منشآت تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني".

وتقود واشنطن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش. وينتشر 900 جندي أميركي ضمن قوات التحالف في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، ويتواجدون في قواعد عدة في محافظة الحسكة (شمال شرق) والرقة (شمال) ودير الزور (شرق).

وتتعرّض قواعد للتحالف والقوات الأميركية بشكل دائم لاستهداف عبر طائرات مسيّرة وبصواريخ.

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