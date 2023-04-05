ترمب: ما فعله الديمقراطيون لم تشهده أميركا من قبل

بعد خطاب ناري من منتجعه في بمار لاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، مساء أمس، جدد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، انتقاداته لتسييس القضاء.

واعتبر في تعليق عبر منصته "سوشيل تروث"، اليوم الأربعاء، أن ما فعله الحزب الديمقراطي لم تشهده البلاد من قبل.

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معنوياتنا مرتفعة

وقال: "استخدم الديمقراطيون قوانين في نظامنا كسلاح، هذا الأمر لم تشهده الولايات المتحدة من قبل"، في إشارة إلى تسييس المحاكمة ولائحة الاتهام التي وجهت إليه أمس في محكمة مانهاتن.

كما أضاف أن "معظم القانونيين أكدوا أن لائحة الاتهام ضده لا قيمة لها".

إلا أنه شدد على أن "الناس أدركت ما يجري ولن تسمح لهم بالاستمرار". وأكد أن المعنويات مرتفعة في الحزب الجمهوري.

إلى ذلك، دعا الجمهوريون في الكونغرس إلى إلغاء تمويل وزارة العدل وFBI حتى يعودا لرشدهما.

وكان الرئيس السابق انتقد بشدة، خلال خطابه أمس، المدعي العام في نيويورك، ألفين براغ، الذي وجه اتهامات جنائية ضده، في سابقة هي الأولى من نوعها.

كما زعم أن هدف تلك القضية عرقلة مساره نحو الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

يذكر أن ترمب دفع مساء أمس الثلاثاء ببراءته أمام محكمة مانهاتن في 34 اتهاما جنائيا تتعلق بتزوير سجلات تجارية، من أجل تغطية دفع أموال لامرأتين قبل انتخابات 2016 كي تكتما أمر علاقة جنسية معه.