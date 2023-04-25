الجمهوريون يتهمون بايدن بالانفصال عن الواقع بعد ترشحه لـ2024
اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري: بايدن منفصل عن الواقع لدرجة أنه بعدما تسبّب بأزمة تلو الأخرى، يرى نفسه جديراً بأربع سنوات إضافية
اعتبر الحزب الجمهوري أن جو بايدن "منفصل عن الواقع" بعد إعلان الرئيس الديمقراطي قراره خوض الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 2024.
وقالت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري إن "بايدن منفصل عن الواقع لدرجة أنه بعدما تسبّب بأزمة تلو الأخرى، يرى نفسه جديراً بأربع سنوات إضافية".
وحذّرت من أنه في حال فوز بايدن "فالتضخم سيواصل ارتفاعه الصاروخي، معدلات الجريمة سترتفع، مزيد من مخدر الفنتانيل سيعبر حدودنا المفتوحة.. والعائلات الأميركية ستكون أسوأ حالاً".
هذا وأعلن بايدن اليوم رسمياً ترشيح نفسه لإعادة انتخابه في عام 2024، وطلب من الناخبين منحه مزيداً من الوقت "لإنهاء المهمة" التي بدأها عندما أدى اليمين الدستورية في 2020، وتنحية مخاوفهم بشأن منح أكبر رئيس من حيث العمر ولاية ثانية مدتها أربع سنوات.
Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023
That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly
بايدن، الذي سيبلغ من العمر 86 عاماً في نهاية الولاية الثانية بحال أعيد انتخابه، يراهن على إنجازاته التشريعية في الولاية الأولى.
وهو يواجه طريقاً سلساً للفوز بترشيح حزبه، مع عدم وجود منافسين ديمقراطيين جديين. لكنه لا يزال على استعداد لخوض صراع شاق للاحتفاظ بالرئاسة في دولة منقسمة انقساماً مريراً.
يأتي هذا الإعلان، الذي جاء في مقطع مصور مدته ثلاث دقائق، في الذكرى السنوية لإعلان بايدن سعيه للبيت الأبيض في عام 2019.
وإذا صحت توقعات استطلاعات الرأي، فإن منافسة أخرى بين بادين وسلفه دونالد ترمب ترتسم في الأفق.
-
مطار القاهرة الدولي يشهد أعلى معدلات تشغيل يومية منذ إنشائهالمطار تعامل مع 82 ألف مسافر على 612 رحلة سياحة وسفر
-
مواطنو الخرطوم بحري يواجهون خطر الموت عطشاً.. ومآسٍ تبكي الحجرالعربية.نت تلتقي مواطنين وتنشر تفاصيل لمعاناتهم السودان
-
"جنرال موتورز" و"سامسونغ" تعتزمان إنشاء مصنع لخلايا البطاريات في أميركاتتجاوز استثمارات المصنع الجديد 3 مليارات دولار ويبدأ عملياته في 2026 شركات