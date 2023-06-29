لترجيح كفتها.. أميركا تستعد لمنح كييف صواريخ طويلة المدى

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الخميس، عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين قولهم إن الولايات المتحدة على وشك الموافقة على منح أوكرانيا نظام صواريخ طويلة المدى، في خطوة من شأنها ترجيح كفة كييف في قتالها ضد روسيا.

يأتي هذا بينما أعلنت أوكرانيا، اليوم، أن قواتها تحرز مكاسب بطيئة حول باخموت في قتال "شرس" مع القوات الروسية، فيما أكّدت روسيا من جهتها أنها قتلت جنرالَيْن أوكرانيين في ضربة على كراماتورسك قبل يومين.

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وقال قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي "نتقدم قرب باخموت ونحن مستمرون".

وتحقق القوات الأوكرانية منذ عدة أسابيع تقدماً بطيئاً عند أطراف باخموت التي تشكّل مركز القتال في منطقة دونباس، بعدما باشرت هجوماً مضاداً في وقت سابق من هذا الشهر.

من جهتها، أكّدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار، الخميس، أن "هجوم قواتنا في اتجاه ميليتوبول وبرديانسك (جنوب شرق) وباخموت متواصل".

وقالت في بيان "تقضم قواتنا كل متر من أرض العدو في هذه المعركة الشرسة"، مضيفة: "إنهم يحرزون تقدماً".

وأعلنت أوكرانيا استعادة عشرات البلدات منذ بدء هجومها المضاد في مطلع يونيو، لكنها تواجه دفاعات روسية مجهزة منذ أشهر بخنادق وحقول ألغام.

من جهتها، أعلنت روسيا، الخميس، أن قواتها قتلت جنرالَيْن أوكرانيَيْن و"ما يصل إلى 50 ضابطاً" في ضربة على مدينة كراماتورسك على بعد 50 كيلومترًا من الجبهة.

ووفق السلطات الأوكرانية، تسببت ضربة روسية على مطعم في كراماتورسك قبل يومين بمقتل 12 شخصاً وإصابة 65 آخرين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "نتيجة لضربة يوم 27 يونيو على كراماتورسك، تمّت تصفية جنرالَين اثنين وما يصل إلى 50 ضابطاً في الجيش الأوكراني.. و20 من المرتزقة والمستشارين".

لم تحدد الوزارة الروسية ما إذا كانت الضربة التي تتحدث عنها هي نفسها الضربة على المطعم، في وقت ذكرت فيه السلطات الأوكرانية وجود "مدنيين بشكل أساسي" في مطعم "ريا بيتزا" الذي استُهدف الثلاثاء والذي يرتاده عادة صحافيون وعاملون إنسانيون وعسكريون.