بايدن: التغير المناخي تهديد وجودي لا يمكن لأحد إنكار تأثيره

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، أن ارتفاع درجات الحرارة الناتج من التغير المناخي هو "تهديد وجودي".

وقال بايدن في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض: "لا أعتقد أن أحداً يستطيع أن ينكر بعد اليوم تأثير التغير المناخي"، معلناً اتخاذ إجراءات لضمان سلامة الأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق في شكل أكبر مع زيادة تمويل خدمات الأرصاد الجوية.

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جاءت تصريحاته خلال اتصال عبر الفيديو مع رؤساء بلديات فينيكس واريزونا وسان انطونيو في ولاية تكساس المعروفة بحرارتها المرتفعة.

وأضاف أن الحر هو "القاتل الرقم واحد المرتبط بالطقس" في الولايات المتحدة، متسبباًَ بمصرع 600 شخص كل عام.

وأعلن الرئيس الأميركي أيضاً تدابير لتعزيز قواعد السلامة المتعلقة بالحر للعمال، خصوصاً المزارعين وعمال البناء وغيرهم من العاملين في مساحات مفتوحة، بالإضافة إلى تمويل إضافي لخدمات الأرصاد الجوية.

من جهتها، قالت عمدة فينيكس كايت جاليغو بايدن إن مدينتها الصحراوية "مشهورة بالحرارة.. لكن الصيف الحالي كان غير مسبوق حقاً". وأضافت "إنه يلحق ضرراً حقيقياً بمجتمعنا ونشعر بأننا في الخطوط الأمامية للتغير المناخي".

في سياق آخر، قال مبعوثا المناخ الصيني والأميركي اليوم الخميس خلال اتصال عبر الفيديو، إن الدولتين اتفقتا على استمرار التواصل الوثيق فيما يخص قضايا بينها تغير المناخ.

وفي إشارة للمحادثات بين المبعوث الصيني للمناخ شيه تشن هوا ونظيره الأميركي جون كيري قالت وزارة البيئة الصينية في بيان، إن الجانبين تبادلا وجهات النظر بخصوص موضوعات مثل توطيد الحوار الصيني الأميركي بشأن تغير المناخ، وتعزيز التعاون في العملية متعددة الأطراف المتعلقة بالمناخ العالمي.

وقال كيري، الذي زار الصين في وقت سابق الشهر الجاري، إن هناك حاجة لمزيد من العمل للتوصل إلى اتفاقيات مع الصين بخصوص القضايا الكبرى.