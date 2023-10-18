بايدن: هجوم حماس وحشي والأولوية الآن لتحرير الأسرى

مرة أخرى جدد الرئيس الأميركي جو بايدن دعمه غير المشروط لإسرائيل. وأكد ألا تبرير ولا أعذار للهجوم "الوحشي" الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر، وفق وصفه.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء من تل أبيب: "جئت إلى إسرائيل للتأكيد على دعم أميركا لها والوقوف إلى جانبها في مواجهة التهديد الحالي.. إدارتي ستقف إلى جانب إسرائيل".

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كما شدد بأن الأولوية في الوقت الحاضر هي للإفراج عن الأسرى.

فتح المعابر

لكنه لفت في الوقت عينه إلى أنه طلب من إسرائيل فتح المعابر من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مضيفا أنها "وافقت في أقرب وقت"، وفق تعبيره.

كما اعتبر أن الأغلبية العظمى من الفلسطينيين ليسوا حماس، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني بشدة أيضا.

وقال: "يجب أن نضمن أن تذهب المساعدات إلى الفلسطينيين في القطاع وليس لحماس التي تستغلها في أمور بعيدة عن غرضها". وأضاف "نتواصل مع مصر على هذا الأساس وطلبت من إسرائيل فتح المعابر ووافقت.. لذا أعلن تقديم 100 مليون دولار كمساعدات لغزة والضفة الغربية".

لا تفكروا في التصعيد

إلى ذلك، حذر من وصفها بالدول الأخرى والأطراف المعادية ألا تفكر في مهاجمة إسرائيل.

وأشار إلى أن بلاده أرسلت حاملة طائرات إلى شرق المتوسط لتكون قوة رادعة لأي طرف يريد تصعيد الصراع.

هذا وأكد بايدن أنه طرح أسئلة صعبة على نتنياهو، حسب قوله.

وكانت الولايات المتحدة ألقت بكل ثقلها خلال الأيام الماضية، عبر وزير خارجيتها أنتوني بلينكن من أجل حل ملف الأسرى الذين احتجزتهم حماس والذين يقدر عددهم بنحو 200، بينهم عشرات الأميركيين ومزدوجي الجنسية.

كما نشط بلينكن على خط فتح معبر رفح، من أجل إدخال المساعدات إلى غزة.

فيما اشترطت القاهرة وقف إطلاق النار مؤقتا وتأمين ممرات آمنة بغية إدخال قوافل المعونات إلى القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر. علما أن إسرائيل كانت ربطت سابقا دخول المساعدات ورفع الحصار عن غزة بإطلاق سراح جميع الأسرى.