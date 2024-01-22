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FILE - This combination of photos shows Florida Gov. Ron DeSantis speaking on April 21, 2023, in Oxon Hill, Md., left, and former President Donald Trump speaking on March 4, 2023, at National Harbor in Oxon Hill, Md. In his first week on the campaign trail as a presidential candidate, Gov. DeSantis repeatedly hit his chief rival, Donald Trump, from the right. DeSantis told a conservative radio host, “This is a different guy than 2015, 2016. Meanwhile, Trump has repeatedly attacked DeSantis from the left, suggesting Florida’s new six-week abortion ban is “too harsh” and arguing DeSantis’ votes to cut Social Security and Medicare in Congress will make him unelectable in a general election. (AP Photo/Alex Brandon, File)
ترامب وديسانتيس
الانتخابات الأميركية

ترمب: أتشرف بتأييد ديسانتيس وأريد العمل معه لهزم بايدن

هايلي: السباق بات يقتصر الآن على رجل وسيدة، ما الذي تريدونه؟ هل تريدون مزيدا من الشيء نفسه ام تريدون شيئا جديدا؟

العربية.نت
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علّق الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب على انسحاب منافسه رون ديسانتيس من السباق قائلاً إنه يريد العمل معه لهزيمة الديمقراطيين.

وقال ترامب بعد انسحاب ديسانتيس: "أتشرف بتأييده وأريد العمل معه للتغلب على (الرئيس الأميركي والمرشح الديمقراطي جو) بايدن". وأضاف أن "بايدن هو الرئيس الأسوأ والأكثر فساداً في تاريخ أميركيا".

وجاء في بيان أصدرته حملة الرئيس السابق الأحد أن ترامب "يشرّفه" دعم ديسانتيس له، داعيا كل الجمهوريين إلى دعمه، واصفا في المقابل هايلي بأنها "مرشّحة العولميين والديمقراطيين". وتابع البيان "حان الوقت للاختيار بحكمة".

ديسانتيس ينسحب من الانتخابات الأميركية.. ويدعم ترامب أميركا الانتخابات الأميركية ديسانتيس ينسحب من الانتخابات الأميركية.. ويدعم ترامب

يأتي بعدما علّق حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الأحد حملته للفوز بالترشّح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، وأعلن أنه سيدعم متصدّر السباق دونالد ترامب.

من جهتها شددت هايليفي بيان على أن "ولاية واحدة صوّتت حتى الآن. ذهب نصف أصواتها لترامب، والنصف الآخر لم يذهب له"، مضيفة يستحق الناخبون أن تكون لهم كلمة بشأن سلوك طريق ترامب وبايدن مجددا أو سلوك طريق محافظ جديد".

وخلال تجمّع انتخابي في سيبروك في نيوهامبشر قالت هايلي إن ديسانتيس "خاض سباقا رائعا، وهو حاكم جيد ونتمنى له التوفيق". ولفتت إلى أن السباق بات يقتصر الآن على "رجل وسيدة"، متسائلة "ما الذي تريدونه؟ هل تريدون مزيدا من الشيء نفسه ام تريدون شيئا جديدا؟".

هذا وأكدت شبكة "سي. إن. إن" إن ديسانتيس لم يقرر بعد ما إذا كان سيظهر علناً مع ترامب في نيوهامشير التي ستشهد الانتخابات التمهيدية للجمهوريين الثلاثاء.

وكان ديسانتيس قد حل ثانياً الأسبوع الماضي في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ولاية أيوا. ونال ديسانتيس 21% من الأصوات في ولاية آيوا، في حين حصد الرئيس السابق 51% من الاصوات.

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