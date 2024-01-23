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Republican presidential candidate and Florida Governor Ron DeSantis speaks at a cam-paign event on caucus day in Sergeant Bluff, Iowa, US, on January 15, 2024. (Reuters)
حاكم فلوريدا رون ديسانتيس
الانتخابات الأميركية

قبل انسحابه بساعات.. ديسانتس: ترامب لن يحدث تغييرات نحتاجها

تصريحات حاكم فلورديا جاءت في مقابلة صحفية أجريت الأحد وعرضت الاثنين وهاجم فيها الرئيس الأميركي السابق

واشنطن - بندر الدوشي
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قال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس والمرشح الجمهوري السابق إن لوائح الاتهام الموجهة لدونالد ترامب تجعل من الصعب على الحزب الجمهوري المضي قدماً بدون الرئيس الأميركي السابق.

وأدلى ديسانتس بهذه التصريحات في مقابلة نُشرت الاثنين لكنه أجراها قبل انسحابه من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري يوم الأحد.

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وقال ديسانتيس عندما سُئل في برنامج "نيو هامبشاير اليوم" مع كريس رايان عن سبب عدم تخلي الحزب الجمهوري عن ترامب: "حسناً، أعتقد أن هناك أمرين. أولاً، يزداد الدعم له عندما يتم توجيه لائحة اتهام ضده. والأمر الآخر هو أنه يمتلك كتيبة من وسائل الإعلام الموالية له.. أي وسيلة إعلامية تميل إلى يمين الوسط احتشدت خلفه بالفعل".

وعندما سئل كيف يمكن له أو للسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي تغيير مسار تقدم ترامب القوي في استطلاعات الرأي، أجاب: "هذا الرجل لم يكن على استعداد للمناظرة، ولم يكن على استعداد للإجابة على أسئلة الناخبين. إنه يدير في الأساس حملة انتخابية من القبو".

كما دافع عن قراره الترشح لرئاسة 2024 بدلاً من انتظار السباق الرئاسي 2028. قال: "البلاد على مفترق طرق. ولا أعتقد أن ترامب سيحدث التغييرات التي نحتاجها حتى تسير هذه البلاد على مسار أفضل.. وسيكون رئيساً ضعيفاً في اليوم الأول".

وعلى الرغم من مهاجمته ترامب في المقابلة الأخيرة، أشار ديسانتيس إلى دعمه للرئيس السابق في الفيديو الذي أعلن فيه أنه سيعلق حملته يوم الأحد.

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