اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
A satellite photo from Planet Labs PBC shows a military base known as Tower 22 in northeastern Jordan on Monday, Jan. 29, 2024. A satellite image taken Monday of the Jordanian base targeted by a bomb-carrying drone that killed three U.S. soldiers appears to show damage at the site. The damage can be seen in the center left of the photo. (Planet Labs PBC via AP)
صورة جوية التقطت الاثنين للقاعدة التي قتل فيها الجنود الأميركيون في الأردن
الشرق الأوسط

واشنطن تتوعد باتخاذ خطوات متعددة رداً على مهاجمة قواتها

بايدن أكد أنه اتخذ قراراً بشأن كيفية الرد على الهجوم بطائرة مسيّرة الذي أسفر عن مقتل 3 من القوات الأميركية المتمركزة في الأردن

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي الثلاثاء إن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى رد متدرج على الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة من قواتها المتمركزة في الأردن.

وأوضح كيربي أن الرد قد يشمل إجراءات متعددة وليس تحركاً واحداً.

وقال كيربي للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية خلال توجهها إلى ولاية فلوريدا: "أعتقد أنه يمكنكم أن تتوقعوا منا الرد بشكل مناسب. من الممكن أن تروا رداً متعدد المراحل في هذه الحالة، ليس مجرد إجراء واحد، بل ربما إجراءات متعددة".

يأتي هذا بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء، أنّه اتخذ قراراً بشأن كيفية الرد على الهجوم بطائرة مسيّرة الذي استهدف القوات الأميركية في الأردن، مؤكداً في الوقت ذاته أنّه لا يريد "حرباً أوسع نطاقاً" في الشرق الأوسط.

وفي مواجهة ضغوط متزايدة خلال عام انتخابي، قال بايدن إنه يحمّل إيران المسؤولية عن تزويد الأسلحة للأشخاص الذين نفّذوا الهجوم الذي أودى بحياة ثلاثة جنود أميركيين.

صورة للقتلى الثلاثة
صورة للقتلى الثلاثة

وسبق لبايدن، الذي يقوم بحملته الانتخابية في فلوريدا، أن حمّل المسؤولية لجماعات مدعومة من إيران بشأن أول هجوم يوقع قتلى تتعرّض له القوات الأميركية في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر.

وقال بايدن "نعم"، في إجابة على سؤال المراسلين في البيت الأبيض عمّا إذا كان قد اتخذ قراراً بشأن الرد على الهجوم، ولكنّه لم يقدّم مزيداً من التفاصيل عن الإجراءات التي سيتخذها.

صحيفة أميركية: هل تصبح إيران ضحية وكلائها في الشرق الأوسط؟ إيران الشرق الأوسط صحيفة أميركية: هل تصبح إيران ضحية وكلائها في الشرق الأوسط؟

وأضاف رداً على سؤال عن المخاوف من أن تؤدي المواجهة مع إيران إلى تأجيج الصراع وتجعله أوسع نطاقاً، قال "لا أعتقد أننا بحاجة إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط. ليس هذا ما أبحث عنه".

وكان الجمهوريون قد حثّوا الرئيس الديمقراطي، على معاقبة إيران بسبب الهجوم بطائرة مسيّرة على منشأة عسكرية أميركية قرب الحدود الأردنية السورية الأحد، بينما حثّه البعض على توجيه ضربات مباشرة على إيران.

غير أنّ إدارة بايدن تعتقد أنّ ضرب الأراضي الإيرانية قد يؤثر على المنطقة ككل، بينما أفادت وسائل إعلام أميركية بأنّه من المحتمل شنّ ضربات على الجماعات المدعومة من إيران وربما على منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني في دول أخرى.

وتعهّد البيت الأبيض الإثنين برد "متناسب للغاية". وقال بايدن رداً على سؤال عمّا إذا كانت إيران المسؤولة، "أنا أحمّلهم المسؤولية، بمعنى أنّهم يزوّدون الأسلحة للأشخاص الذين قاموا به (الهجوم)".

وعندما سئل عمّا إذا قد تمّ التأكّد من وجود صلة مباشرة مع إيران، قال بايدن "سنجري تلك النقاشات".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كلينتون وأوباما ينضمان لحملة بايدن الانتخابية للبقاء في البيت الأبيض 2024 كلينتون وأوباما ينضمان لحملة بايدن الانتخابية للبقاء في البيت الأبيض 2024
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط