بعد مقتل نافالني.. غراهام يدعو لتصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب

بعد وفاة المعارض الروسي الشهير أليكسي نافالني بشكل مفاجئ في سجنه، يريد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب.

وأضاف في مقابلة على شبكة CBS الأميركية "كان نافالني واحدًا من أشجع الأشخاص الذين قابلتهم على الإطلاق. وقال غراهام يوم الأحد "عندما عاد إلى روسيا كان عليه أن يعلم أنه سيقتل على يد بوتين، وقد قُتل على يد بوتين".

ولماذا لا نفعل هذا: لقد أنهيت للتو مكالمة هاتفية مع اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين. دعونا نجعل روسيا دولة راعية للإرهاب بموجب القانون الأميركي دعونا نجعلهم يدفعون ثمن قتل نافالني".

وقال غراهام يوم الأحد إن التشريع الذي يضيف روسيا إلى القائمة سوف يصدر في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وأضاف: "قال الرئيس جو بايدن لفلاديمير بوتين، إذا حدث شيء لنافالني، فسوف تدفع الثمن". وتابع "الرئيس بايدن، أنا أتفق معك، الثمن الذي يجب أن يدفعوه هو جعل روسيا دولة راعية للإرهاب".

وكانت إدارة السجون الفيدرالية الروسية قد أعلنت أن نافالني، أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توفي في سجن شديد الحراسة بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية في روسيا يوم الجمعة.

وبينما قالت خدمة السجون إنه توفي بعد أن فقد وعيه بعد المشي، كانت هناك تكهنات فورية وواسعة النطاق بما في ذلك من الرئيس جو بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بوتين كان وراء وفاة نافالني.

وهناك أربع دول تصنفها الولايات المتحدة حاليًا على أنها دول راعية للإرهاب: كوبا وكوريا الشمالية وإيران وسوريا. ويأتي التصنيف مع مجموعة من العقوبات، بما في ذلك القيود على المساعدات الخارجية وحظر الصادرات والمبيعات الدفاعية.

وتعرض نافالني (47 عاما) للاستهداف مرارا في السنوات الأخيرة، وتعرض للسجن والتسميم. وتم العثور على غاز أعصاب داخل جسده في عام 2020، ما أثار ردود فعل دولية عنيفة ودفع إدارة بايدن إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وتأتي وفاة نافالني قبل شهر من الانتخابات الرئاسية في روسيا، حيث من المقرر أن يمدد بوتين هيمنته المستمرة منذ أكثر من عقدين على البلاد.