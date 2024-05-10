متبرع كبير لبايدن من أصل مصري.. يهدده بالناخبين اليهود

3 دقائق للقراءة

ألمح العتب الذي سجله أمس الخميس العديد من المسؤولين الإسرائيليين على الرئيس الأميركي جو بايدن، على رأسهم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعان أردان، بأن قراره وقف تسليم شحنة أسلحة إلى تل أبيب لن يمر مرور الكرام.

فقد أمسك البعض بايدن من "اليد الذي تؤلمه"، كما يقول المثل الشعبي، محاولين لي ذراعه، عبر التلويح والتلميح إلى امتناع الناخبين الأميركيين اليهود عن التصويت له في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر القادم.

فقد وجه المتبرع الديمقراطي الكبير، حاييم سابان، رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى مساعدي بايدن، ستيف ريكيتي وأنيتا دان، معلقاً على قرار الرئيس الأميركي تعليق شحنة الأسلحة.

رسالة لمساعديه

وكتب في الرسالة المذكورة، "دعونا لا ننسى أن عدد الناخبين اليهود الذين يهتمون بإسرائيل أكبر من عدد الناخبين المسلمين الذين يهتمون بحماس"، في إشارة إلى أعداد المصوتين للحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة.

كما ذكره في نص الرسالة التي انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل، بأن واشنطن متمسكة بضرورة هزيمة حماس.

Democratic mega-donor Haim Saban wrote an email to Biden's aides Steve Ricchetti & Anita Dunn about Biden's decision to put on hold a weapons shipment to Israel: "Let's not forget there are more Jewish voters who care about Israel than Muslim voters who care about Hamas" pic.twitter.com/HdeI9iOL3W — Barak Ravid (@BarakRavid) May 9, 2024

وأردف أن توقيف شحنة الأسلحة، سيعرقل هذا المطلب الذي تتمسك به البلاد (أي هزيمة حماس).

قرار سيئ جداً

إلى ذلك اعتبر أن قرار بايدن يضر الحلفاء في المنطقة، ويرسل إشارات بأن الولايات المتحدة قد تذعن للضغوط وتغير موقفها بدل فعل الأمر الصائب.

وختم قائلا: "قرار سيئ سيئ سيئ جداً.. رجاء أعد النظر فيه"!

أتى ذلك، بعدما اعتبر المندوب الإسرائيلي أيضا في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية أمس "أن اليهود باتوا الآن مترددين فيما يتعلق بالتصويت لصالح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الأميركية".

وشارك سابان في استضافة حملة من أجل جمع التبرعات لبايدن بمنزله في بيفرلي بارك في فبراير الماضي، على الرغم من أنه غاب عن الحدث بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد.

قرار سيء سيء سيء جداً.. رجاء أعد النظر فيه"! حاييم سابان

كما استضاف بايدن عام 2022 لجمع التبرعات في منتصف مدته الرئاسية.

كذلك أقام حملة عبر الإنترنت في 2020 حيث جمع 4.5 مليون دولار.

ولد في الإسكندرية

يذكر أن سابان رجل أعمال ومستثمر عالمي يتمتع بأكثر من أربعة عقود من الخبرة في بناء شركات إعلامية، وهو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Saban Capital LLC، وهي شركة استثمار عالمية خاصة مقرها لوس أنجلوس، تعمل في مجال العقارات ورأس المال الاستثماري، والأسهم العامة والخاصة، وفق تعريف من موقع الشركة.

كما أنه ولد في الإسكندرية بمصر، قبل أن تهاجر عائلته وهو في سن الثانية عشرة إلى إسرائيل، حيث التحق بمدرسة زراعية وخدم في قوات الدفاع الإسرائيلية.

وفي إسرائيل، أنشأ سابان الشركة الرائدة في مجال الترويج السياحي في البلاد.

ثم انتقل عام 1975 إلى فرنسا، حيث أسس شركة تسجيلات مستقلة ناجحة باعت أكثر من 18 مليون سجل في ثماني سنوات.

وفي 1983، انتقل إلى لوس أنجلوس حيث قام ببناء سلسلة من استوديوهات التسجيل التي سرعان ما أصبحت المورد الرئيسي للموسيقى لصالح البرامج التلفزيونية.

ثم بحلول عام 1988، دخل في مجال الإنتاج التلفزيوني، وأسس شركة Saban Entertainment، وهي شركة دولية للإنتاج والتوزيع والترويج أنتجت X-Men™ وعروض ومنتجات تعتمد على شخصيات Marvel Comics.