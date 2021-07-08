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قبرص تخصص تعويضات لعائلات قتلى الحريق المصريين

Burned house and cars are seen following a wildfire near the village of Melini, in the Larnaca mountain region, Cyprus July 4, 2021. REUTERS/George Christophorou NO RESALES. NO ARCHIVES.
أضرار خلفتها الحرائق في قبرص الأسبوع الماضي

قبرص تخصص تعويضات لعائلات قتلى الحريق المصريين

كل عائلة ستحصل على 95 ألف يورو، و30 ألف يورو إضافية لكل طفل فقد والده في الحريق الذي اندلع في الجزيرة الأسبوع الماضي

متابع الغاء المتابعة

نيقوسيا – فرانس برس

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أعلن وزير الداخلية القبرصي، الأربعاء، أن قبرص ستدفع تعويضات لأسر العمال الزراعيين المصريين الأربعة الذين لقوا حتفهم في حريق غابات بالجزيرة نهاية الأسبوع الماضي.

ووافق مجلس الوزراء على ميزانية تزيد عن 5.2 مليون يورو (6.1 مليون دولار) لتعويض من فقدوا منازلهم وأعمالهم في الحريق، بما في ذلك عائلات المصريين الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و36 عاماً.

كان أحد المصريين أباً لثلاثة أطفال، وترك آخر أربعة أطفال وراءه.

المصريون الأربعة ضحايا حرائق قبرص
المصريون الأربعة ضحايا حرائق قبرص

وقدم وزير الداخلية نيكوس نوريس تعازيه لأسرهم، وقال إن كل عائلة ستحصل على 95 ألف يورو، و30 ألف يورو إضافية لكل طفل.

وقال نوريس إنه سيتم أيضاً منح أطفال الضحايا المصريين منحاً دراسية في مؤسسات التعليم العالي في قبرص عند إتمامهم دراستهم.

واستمرت حرائق الغابات في قبرص مدة يومين قبل السيطرة عليها الاثنين.

من الحرائق في قبرص الأسبوع الماضي
من الحرائق في قبرص الأسبوع الماضي
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واندلع الحريق الذي أججته الرياح العاتية السبت واجتاح الأجزاء الجنوبية لسلسلة جبال ترودوس قبل أن تخمده المياه التي ألقتها الطائرات اليونانية والإسرائيلية.

ودمر الحريق، الذي وُصف بأنه الأسوأ منذ استقلال قبرص في عام 1960، ما يقرب من 100 منزل وشركة وألحق أضراراً بخطوط الكهرباء، وأجبر 10 قرى على إجلاء سكانها.

ومات المصريون الأربعة وهم يحاولون الهرب من قرية أودوس حيث كانوا يعملون في مزرعة للطماطم.

وألقي القبض على مزارع يبلغ من العمر 67 عاماً ووضع قيد الحبس الاحتياطي للاشتباه في تسببه بالحريق، وهي تهمة نفاها.

من الحرائق في قبرص الأسبوع الماضي
من الحرائق في قبرص الأسبوع الماضي
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