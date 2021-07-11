بالصور.. إطلاق تجارب روبوت مصري للخدمات الطبية

أطلق طلاب الهندسة في جامعة المنصورة أولى تجاربهم العملية للروبوت المصري Biomix الطبي في أحد المراكز الطبية التابعة لمحافظة القاهرة.

وكان الروبوت Biomix قد حصل على المركز الأول في بطولة مصر المفتوحة للروبوت التي تنظمها الجمعية العربية للروبوتات.

مادة اعلانية

وقال أحمد أسامة، أحد الطلاب المشاركين في مشروع الروبوت، في حديث مع "العربية.نت"، إن الروبوت Biomix له العديد من الاستخدامات الطبية، منها المساعدة في نقل الأدوات الطبية داخل المستشفيات والمراكز الطبية، وذلك بالإضافة إلى إمكانية نقل الوجبات للمرضى، وهو ما يساهم بشكل كبير في تقليل نسب العدوى بين المرضى، خاصة في ظل ما يعانيه العالم اليوم من جائحة فيروس كورونا.

وأضاف أسامة أن الروبوت مجهز بالعديد من الخصائص الأخرى التي تساهم في تقديم الخدمات الطبية ومنها نظام المؤشرات الحيوية التي تساهم في معرفة درجات الحرارة وضغط الدم ومعدل السكري للفرد، وذلك من خلال الأشعة تحت الحمراء ودون الاستعانة بعينات للدم. وتعمل هذه الخصائص باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما يعمل الروبوت أيضاً على تسجيل بيانات وسجلات المريض وهو ما يساهم في تسهيل عمل الطبيب والمريض بشكل كبير. وأضاف أسامة أن الروبوت لاقى إقبالاً كبيراً في الفترة الماضية من قبل المراكز الطبية والمستشفيات في مصر.

وكشف أن فريق تطوير Biomix واجه بعض العقبات خلال تصنيعه للروبوت خاصة مع وجود جائحة كورونا وصعوبة استيراد بعض المواد التي يحتاجها التصنيع.

ويتكون هذا الفريق من 8 طلاب في السنة النهائية في كلية الهندسة، هم: أحمد حماد، ومحمد سعد الظريف، وهديل دياب وأحمد شفيق جاد، وعبد الحميد سمير، وأحمد أسامة شعبان، ومحمد المحمدي الغمراوي ومحمود مجدي.

يذكر أن هذا الفريق شارك بالعديد من المسابقات المحلية والدولية وحصد العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة خاصةً في بطولة مصر المفتوحة للروبوتات التي نظمتها الجمعية العربية للروبوتات.

وفاز الفريق مؤخراً بمسابقة تابعة لوزارة الاتصالات تهدف لاختيار أفضل مشاريع التخرج في مصر ليتم دعمها مادياً وتقنياً، ذلك بالإضافة إلى مشاركته في تحدي مصر للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.