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شكري يدعو لابيد لتحريك الجمود بين الفلسطينيين والإسرائيليين

FILE PHOTO: Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukry speaks after meeting with Lebanon's President Michel Aoun at the presidential palace in Baabda, Lebanon April 7, 2021. REUTERS/Mohamed Azakir/File Photo
وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية)
الشرق الأوسط

شكري يدعو لابيد لتحريك الجمود بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وزير الخارجية المصري التقى بنظيره الإسرائيلي يائير لابيد في بروكسل اليوم لأول مرة منذ تولي ائتلاف جديد السلطة في إسرائيل

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دبي – العربية.نت

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التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره الإسرائيلي يائير لابيد في بروكسل اليوم الأحد لأول مرة منذ تولي ائتلاف جديد متعدد الأحزاب السلطة في إسرائيل الشهر الماضي.

وزير الخارجية الإسررائيلي يائير لابيد (أرشيفية)
وزير الخارجية الإسررائيلي يائير لابيد (أرشيفية)
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على "تويتر" إن شكري شدد على "ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولا إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة".

وفي 21 مايو، أعلنت إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وقفاً لإطلاق النار أنهى تصعيداً دموياً بين الطرفين استمر 11 يوماً وأسفر في الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 قتيلاً بينهم 66 طفلاً، وفي الجانب الإسرائيلي عن سقوط 13 قتيلاً بينهم طفل.

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