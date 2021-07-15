السجن 16 عاماً لطبيب المشاهير "المتحرش بالرجال" في مصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة طبيب الأسنان "المتحرش بالرجال" (ب. س.) بالسجن المشدد لمدة 16 عاماً.

وواجهت النيابة العامة المتهم بالأدلة خلال جلسة التحقيق معه، كما واجهته بأقوال المجني عليهم، وعددهم 4، والذين أجمعوا على أن طبيب الأسنان المتهم تحرش بهم داخل غرفة الكشف بشكل متعمّد، وأنه طلب منهم مشاركته في ممارسة أعمال مخلة بالآداب.

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وكان قد تم توجيه الاتهام لطبيب الأسنان الشهير بعد شهادة من 6 أشخاص، وما أوضحه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له وفحص هاتفه.

يذكر أن السلطات المصرية كانت قد قبضت على الطبيب في 25 يناير الماضي، وذلك بعد أن تلقت النيابة العامة 5 بلاغات في شهر سبتمبر من العام الماضي ضده.

وأفادت البلاغات حينها بأن الطبيب المذكور قد تحرش بأشخاص. وبعد استماع النيابة العامة إلى شهاداتهم واطلاعها على ما تقدم إليها من أدلة فنية ضد المتهم، أمرت بضبطه.

ولاقت القضية اهتماماً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الكشف عن تفاصيلها. وسلّطت القضية الضوء على ظاهرة التحرش بالرجال.



منشور الفنان عباس ابو الحسن عن الحكم الفنان عباس ابو الحسن

وفور فور صدور الحكم بحق الطبيب اليوم، سارع الفنان عباس أبو الحسن، الذي كان أحد الضحايا، إلى توجيه شكره لرجال النيابة العامة ولمكتب النائب العام ولأجهزة الشرطة. كما وجّه الشكر أيضاً إلى الإعلام والمتابعين الذين دعموا القضية منذ اليوم الأول. كذلك، شكر الفنان أيضاً كل من أعلن تعرضه للتحرش على يد الطبيب قائلاً: "شكراً للجدعان اللي ما رضخوش وما سكتوش زي غيرهم".

ولاقت القضية دعماً كبيراً بعد ظهور شخصيات شهيرة في القضية، كان أبرزهم الفنان عباس أبو الحسن الذي روى قصة تعرضه للتحرش على يد الطبيب "عدة مرات" وفي مواقف ومناسبات مختلفة. وقام أبو الحسن بتشجيع الشباب الذين تعرضوا لنفس الموقف للإبلاغ عن الطبيب، مناشداً ضحايا آخرين للخروج عن صمتهم وتقديم بلاغات ضد الطبيب. كما أعلن الفنان تميم يونس أيضاً عن تعرضه للتحرش من قبل نفس الطبيب المتهم.