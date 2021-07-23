تفاصيل مؤلمة في قضية قاتلة زوجها.. هديتان قبل الجريمة

مازالت واقعة مقتل الزوج المحب والعاشق على يد زوجته في محافظة القليوبية شمال مصر بسبب خلافات حول نفقات العيد تثير غضباً كبيراً بعدما تكشفت روايات وتفاصيل جديدة مؤثرة بل ومؤلمة.

فالزوج الذي كان يتغنى بزوجته ويكتب لها رسائل حب وغزل على صفحته على "فيسبوك" لم يصدق أحد حتى الآن، أن تكون نهايته على يد حبيبته، وبطعنات قاتلة في القلب.

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وفي تفاصيل جديدة رواها أهالي القتيل، أكدوا في أقوالهم أمام جهات التحقيق أن الزوج محمد أحمد، الذي كان يعمل محاسباً تزوج من زوجته بطريقة تقليدية وأحبها بعد الزواج كثيراً، وكان يلبي طلباتها قدر ما يستطيع.

كما أضافوا أنه عبّر عن حبه لها وسعادته بها عندما كتب على صفحته متغزلاً فيها "وتبقى هي أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي".

ووفق أقوال أقارب القتيل فقد استمر زواج ابنهم بزوجته 4 سنوات، أنجب خلالها طفلين، وكانت الحياة بينهما سعيدة إلا من بعض المشكلات الصغيرة التي سرعان ما كانت تحل بينهما دون تدخل من أحد.

كذلك، أكدوا أن الزوج كان حريصاً على توفير ما تحتاجه الأسرة، وتلبية طلبات الزوجة رغم ضعف إمكانياته المادية.

وقالوا إنه اشترى للزوجة قبل مقتله بأيام جهاز تكييف جديدا كانت قد ألحت عليه في طلبه بسبب حرارة الجو وقدمه لها كهدية، كما فاجأها بهدية أخرى وهي حجز مصيف لها ولطفليها في مدينة شرم الشيخ الشهر القادم.

وأشاروا إلى أنها رغم ذلك طلبت نفقات أخرى للعيد فأبلغها بنفاد أمواله لكنها لم تقتنع فنشبت بينهما مشادة انتهت بقتلها له طعنا بالسكين.

أما المفاجأة الأخرى التي كشفتها خالة الزوج، وهي أن الزوجة المتهمة قبلت يد والدة زوجها وطلبت منها الصفح عنها وأن تتولى رعاية طفليها بعد مصرع والدهما ودخولها السجن، مضيفة أنها حاولت كثيراً استرضاء حماتها للعفو عنها بعد جريمتها الشنيعة في حق زوجها.

وذكرت الخالة أن الزوج كان باراً بوالدته وبوالده، وكتب ذات مرة على صفحته على "فيسبوك": " كل شيء حولك يتغير إلا قلب أمك"، وكتب تدوينة أخرى عن والده المتوفى قال فيها: "سيظل أبي حبًا يحكيه دعائي دائمًا.. اللهم لا تحرم أبي من الجنة، فهو لم يحرمني شيئًا من الدنيا".

وكانت النيابة المصرية قد قررت، أمس الخميس، حبس الزوجة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان مدير أمن القليوبية تلقى بلاغاً، الاثنين، بوقوع جريمة قتل في قرية طنط الجزيرة التابعة لمدينة طوخ، حيث قتلت امرأة تدعى ريهام سعيد زوجها محمد أحمد طعناً بالسكين.

يشار إلى أنه عقب الجريمة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في القرية وكذلك أصدقاء الزوجين مجموعة من الصور والتعليقات التي حملت عبارات تعبر عن قوة العلاقة بينهما.

وكتب الزوج في أحد تعليقاته: "وتبقى هي أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي"، بينما كتبت الزوجة على إحدى صور زوجها: "أحلى عريس ده ولا إيه.. أحلى زوج ده ولا إيه".