بناية جديدة تميل بشكل مرعب في مصر.. والجيران يستغيثون

من جديد تطل البنايات المائلة في محافظة الإسكندرية شمال مصر، حيث فوجئ سكان منطقة الفلكي بالمحافظة ببناية جديدة مكونة من 16 طابقاً تميل بشكل مرعب على العقار المجاور مهددة حياة وأرواح السكان.

وقال سكان العقار المجاور للبناية المائلة لـ"العربية.نت" إنهم يقيمون في برج الزهراء بشارع 9 الفرعي من شارع الإصلاح بمنقطة الفلكي، وفوجئوا بالعقار المجاور لهم يميل بشدة على عقارهم، مسببا خطورة كبيرة عليهم وعلى سكان العقار المائل نفسه حتى التصق به من الأعلى، مشيرين إلى أن العقار المائل يفصل بينه وبين عقارهم نحو متر من الأسفل وذلك قبل إزالة 4 طوابق منه لمنع ميله ورغم ذلك انحرف ومال بشدة حتى أصبح ملاصقا له من الأعلى.

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كما قال ياسر خميس أحمد، أحد سكان العقار المجاور لـ"العربية.نت" إنهم تقدموا بشكاوى عديدة للمسؤولين في المحافظة دون جدوى، فيما لا تزال البناية تنحرف بشدة، ولم يتم إجلاء السكان منها حتى الآن، مضيفا أنه تم التقدم ببلاغ رسمي للمسؤولين في المحافظة للتدخل وإخلاء البناية في أقرب وقت ممكن.



صور البناية المائلة صور البناية المائلة

واقعة مماثلة

وكانت محافظة الإسكندرية قد شهدت واقعة مماثلة الأسبوع الماضي حيث حدث ميل بإحدى البنايات مكونة من أكثر من 15 طابقا ما سبب خطورة كبيرة على ساكنيها وسكان العقارات المجاورة، ما استدعى إخلاء العقار بالكامل.

يُشار إلى أن محافظة الإسكندرية تعد من أعلى المحافظات المصرية التي تشهد مخالفات عقارية وبنائية كبيرة حيث أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن عدد مخالفات البناء التي شهدتها المحافظة من شهر يناير 2001، وحتى الآن بلغت حوالي 135 ألفا و193 مخالفة فيما قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هناك 133 ألف قرار إزالة لمبان مخالفة بالمحافظة منذ 2011 حتى العام 2020، موضحا أن هذا العدد كبير جدا.

وأضاف أنه سيتم إزالة كافة المخالفات وإحالة أصحابها للنيابة. .