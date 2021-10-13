مهرجان الجونة يهزم النيران.. جرح 14 شخصا وساويرس: ينطلق في موعده

كشف رجل الأعمال المصري سميح ساويرس سبب الحريق الذي اندلع في منطقة البلازا بمنتجع الجونة بالبحر الأحمر وطال قاعة رئيسية، قبل انطلاق مهرجان الجونة السينمائي الدولي بساعات.

وقال ساويرس في تصريحات لـ"العربية نت" إن الحريق كان بسبب ماس كهربائي في أحد المحلات الخارجية، وتأثرت به المنطقة التي سيقام فيها الاحتفال الخاص بعد انتهاء حفل الافتتاح.

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وأضاف أن المسرح الذي يقام عليه الحفل الرسمي لم يتأثر وكذلك التجهيزات الرئيسية، وسيتم إعادة طلاء ما تضرر في القاعة التي وقع بها الحريق، مشيراً إلى أنه خلال ساعات سيعود كل شيء إلى ما كان عليه، وسيقام المهرجان في موعده.

واندلع حريق ضخم بالقاعة الرئيسية المخصصة لإقامة مهرجان الجونة السينمائي، صباح الأربعاء، وقبل ساعات من انطلاقه الخميس.

وتلقت السلطات المصرية بلاغاً بنشوب حريق كبير داخل القاعة المقرر إقامة حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بها، فيما سارعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية بالوصول لموقع الحادث للسيطرة على النيران وإخمادها.

يشار إلى أن إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي كانت قد أعلنت انطلاق الدورة الخامسة، الخميس، وسط حضور عدد كبير من النجوم، حيث يعرض المهرجان أبرز الأعمال والأفلام لهذا العام ويكرم عدداً من الفنانين.

من جانبها، أكدت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، السيطرة على الحريق، مشيرة إلى أن الحريق اقتصر على جزء صغير من القاعة المعدة لاستقبال فعاليات افتتاح المهرجان.

وذكرت إدارة المهرجان أنه فور حدوث الحريق، قامت بالتواصل مع قوات الحماية المدنية، التي دفعت عربات الإطفاء إلى الموقع بالتعاون مع أجهزة الإطفاء بمشروع الجونة للسيطرة على الحريق.

وأضافت أنها قررت فتح تحقيق مفصل للوقوف على الحادثة وكشف الأسباب الرئيسية، مع الاشتباه في حدوث ماس كهربائي.

وأكدت إدارة المهرجان عقد المؤتمر الصحافي لمهرجان الجونة بدورته الخامسة في موعده المقرر الأربعاء الساعة 4 مساءً.









ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إصابة 14 مواطناً باختناقات إثر نشوب حريق محدود بإحدى القاعات المخصصة لمهرجان الجونة السينمائي، بمحافظة البحر الأحمر.

20 سيارة إسعاف مُجهزة

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي، أنه فور اندلاع الحريق تم الدفع بـ٢٠ سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحريق، لافتًا إلى نقل ٨ حالات إلى مستشفى الجونة وهو الأقرب لموقع الحادث، وجرت متابعة الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم، فيما قدمت الفرق الإسعافية والعيادات المتنقلة الخدمة الطبية لـ ٦ حالات بموقع الحريق، كانوا يعانون من اختناقات وإغماءات، وتماثلوا للشفاء وغادروا.

وأكد مجاهد تواجد فرق انتشار طبي سريع تضم فرقاً طبية من مديرية الشؤون الصحية والوزارة مزودة بكافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، بالإضافة إلى تمركز عيادات متنقلة تقدم كافة الخدمات الطبية والاسعافية، ضمن خطة التأمين الطبى للمهرجان، بموقع الحريق لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية لأي إصابات.

وشدد مجاهد على استعداد وجاهزية مستشفيات مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر بشكل عام، للتعامل مع كافة الطوارئ، فضلًا عن توافر كافة الفرق الطبية من مختلف التخصصات. وأشار إلى أن سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية سيطرت على الحريق بشكل كامل وواصلت أعمال التبريد في موقع الحريق.