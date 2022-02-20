مصر.. ضبط صيدلي يحتال على المرضى بوصفات علاجية مجهولة المصدر

بعد احتياله لسنوات على الكثير من المصريين وترويجه لوصفات علاجية عبر المحطات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، ألقت الأجهزة الأمنية أخيراً القبض على أحمد أبو النصر الشهير بـ"طبيب الكركمين".

في التفاصيل، وردت معلومات لضباط "مباحث المصنفات" تفيد بحيازة الصيدلي أحمد أبو النصر على أدوية مجهولة المصدر وغير معتمدة من الجهات الرسمية، وترويجه لها عبر العديد من القنوات الفضائية لتحقيق أرباح مادية. لذا قامت "مباحث المصنفات" بالقبض على الصيدلي بعد اتهامه بحيازة أعشاب وأدوية مجهولة المصدر، وتمت إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

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كما قامت "مباحث المصنفات" باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على كميات من المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.

من جهتها، أكدت نقابة الأطباء بمصر أن أحمد أبو النصر ليس طبيباً وأنه غير مدون بسجلات نقابة الأطباء وغير مصرح له بممارسة مهنة الطب. وأضافت النقابة أنها على مدار عدة سنوات تقدمت بشكاوى حول الوصفات العلاجية التي كان يعطيها أبو النصر وحول ادعائه أنها مرخصة من وزارة الصحة.

ووجهت نقابة الأطباء تحذيرا وتنبيها للمواطنين، حيث طالبتهم بالتأكد من هوية ومهنة مقدم المعلومات والنصائح الطبية، وعدم الانصياع لأية نصائح طبية أو وصفات علاجية إلا من الطبيب المختص. وشددت النقابة على المواطنين بعدم شراء أية أدوية إلا من خلال الصيدليات المرخص لها ببيع الأدوية.

وطالبت نقابة أطباء مصر وسائل الإعلام المختلفة بالالتزام بالقانون وميثاق الشرف الإعلامي، وعدم إتاحة منابرها لعرض الخدمات الصحية والمعلومات الطبية إلا للمتخصصين وبعد الاستعلام من النقابات المهنية المعنية.