السجن لطبيب مصري وأم.. شاركت بختان ابنتها

بعد مشاركتها في جريمة ختان بحق ابنتها، قضت محكمة جنايات أسوان بسجن أم وطبيب جراح شارك في الجريمة.

وفي التفاصيل، تقدم والد الطفلة برفع دعوى ضد الطبيب الجراح الذي أجرى عملية الختان لابنته بناءً على رغبة والدتها (طليقته) أثناء فترة حضانتها للطفلة.

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جاء البلاغ من الوالد بعد قيام طليقته بالتقدم بشكوى في محكمة الأسرة ضده، وذلك للحصول على نفقة شهرية، وبحصولها على حكم المحكمة، قام طليقها برفع دعوى ضدها لقيامها بختان نجلتها.

من جهتها، أصدرت محكمة جنايات أسوان حكماً بالسجن عامين للطبيب، وعام واحد للأم.

تغليظ العقوبة

وتعمل الحكومة المصرية على تغليظ عقوبة الختان ونشر الوعي ضد هذه الجريمة والتصدي لها بالقوانين الرادعة لحماية الإناث ومعاقبة الجناة.

يذكر أن مجلس النواب المصري، وافق في أبريل/نيسان 2021، على تغليظ عقوبة جريمة ختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

ووافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة في مارس 2021، وأضاف القانون معاقبة ولي الأمر الذي يحاول إجراء عملية الختان لابنته.

كذلك نص القانون على معاقبة كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات.

وإذا نشأ عن ذلك عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وفي حالة أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.