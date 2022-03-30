اتفاق مصري سوداني على التنسيق الأمني والعسكري

أصدرت مصر والسودان بياناً مشتركاً عقب زيارة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني إلى مصر اليوم الأربعاء.

وتضمن البيان الذي صدر عقب جلسة مباحثات منفردة بين البرهان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعقبتها جلسة موسعة، التشديد على التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين وزيادة حجم التعاون التجاري.

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واستعرض الجانبان مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم الإعراب عن "الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين" مع تأكيد "أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى الزخم القائم في العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين لوادي النيل".

وشدد البيان على "تعظيم جهود تحقيق التكامل الزراعي والربط السككي والكهربائي بين البلدين، إلى جانب تعميق التعاون المشترك على الصعيدين الأمني والعسكري، بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".





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وكان البرهان قد وصل صباح اليوم إلى مصر حيث استقبله السيسي.

وكان السيسي قد زار السودان في مارس في العام الماضي حيث أكد من هناك على رفض مصر أي إجراءات أحادية بشأن سد النهضة تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق.

وأكد السيسي على مساندة بلاده لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في السودان، وذلك انطلاقاً من "قناعة راسخة بأن أمن واستقرار السودان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر".