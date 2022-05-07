مصر: خطط إسرائيل لهدم قرى بالضفة تقوض فرص السلام

دانت مصر اليوم السبت اعتزام السلطات الإسرائيلية هدم عدد من القرى الفلسطينية في منطقة "مسافر يطا" بالضفة الغربية المحتلة، مؤكدةً أن مثل هذه الممارسات تقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن "بالغ القلق" من اعتزام السلطات الإسرائيلية هدم عدد من القرى الفلسطينية في منطقة "مسافر يطا" بالضفة الغربية المحتلة، وما يستتبعه ذلك من خطر تهجير الآلاف من الفلسطينيين من قاطني تلك القرى.

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وأكدت الخارجية المصرية رفضها لما تردد حول مخطط بناء نحو 4000 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددةً على ما تمثله هاتان الخطوتان من "خرق صارخ لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية".

وأكّد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، على "الإدانة التامة لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها وكذا مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين".

وشدد على أن "الاستمرار في مثل تلك الإجراءات الأحادية تؤدي إلى زيادة الاحتقان والتوتر وتسهم في تغذية دائرة العنف"، كما "يقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة".