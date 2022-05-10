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مصر.. إحباط عملية تهريب كبيرة لأسلحة ومواد مخدرة

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صور لإحباط عملية التهريب
صور لإحباط عملية التهريب

مصر.. إحباط عملية تهريب كبيرة لأسلحة ومواد مخدرة

أكدت القوات المسلحة مواصلة جهودها ضد الخارجين عن القانون وفرض سيطرتها الأمنية لتأمين حدود مصر

القاهرة - ريم الششتاوي

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تمكنت قوات حرس الحدود للجيش المصري في إحباط عملية تهريب لشحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة، وذلك في الاتجاه الاستراتيجي الغربي وأثناء تنفيذ مهامها بمنطقة بحر الرمال الأعظم جنوب واحة سيوة من إحباط عملية تهريب شحنه كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة.

حيث تمكنت القوات المسلحة من ضبط عربتين دفع رباعي بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في أعمال التسلل والتهريب، كما قاموا بضبط سبع بندقيات قناصة ورشاشين كلاشنكوف، وبنادق آلية وبندقية بريتا، وأربى جي ورشاش عيار وخزنة آلية وخزن قناصة، فضلاً عن ضبط (1162) طلقه مختلفة الأعيرة، وهاتفاً للاتصال عبر الأقمار الصناعية.

صور من عملية الضبط
  • صور من عملية الضبط
2 صور
صور من عملية الضبط
صور من عملية الضبط

مليون قرص مخدر

كما نجحت عناصر قوات حرس الحدود في ضبط مليون قرص مخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المهربين. وأشارت القوات المسلحة إلى استمرار جهودها في توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وإجهاض المخططات والمحاولات التي تستهدف الإضرار بالمجتمع وبالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

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وأكد البيان على مواصلة قوات حرس الحدود جهودها المكثفة ضد الخارجين عن القانون، وفرض سيطرتها الأمنية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة لتأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة.

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