مشادة وطعنات.. شاب يقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة في مصر

في جريمة مروعة قتل شاب مصري 5 أشخاص من عائلة واحدة في مزرعة بالريف الأوروبي في الشيخ زايد جنوب القاهرة.

وكشفت أجهزة الأمن المصرية أن المتهم قتل 5 أشخاص من عائلة واحدة وهم أب وابنتيه وحفيديه.

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وقال نجل شقيق القتيل لـ "العربية نت" إن الجاني قتل عمه ويدعى عادل زرد والذي يبلغ من العمر 54 عاماً، وابنته الكبيرة هناء 28 عاما وابنته الصغرى وحفيديه البالغين من العمر 7 و5 سنوات حيث كانوا في المشتل الخاص بهم في المزرعة .

علاقة عاطفية

إلى ذلك وحول أسباب الجريمة، أوضحت الأجهزة الأمنية أن خلافاً نشب بين المجني عليه (الأب) والقاتل حيث يرتبط الأخير بعلاقة عاطفية بإحدي ابنتي القتيل.

وبدأت القصة عندما نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه والقاتل تطورت لاحقاً إلى عملية طعن قاتلة أدت إلى مقتل الأب.

لكن وخوفاً من افتضاح أمره قام القاتل بذبح بقية أفراد الأسرة حتى لا يتم الإبلاغ عنه، وفق ما ذكرت أجهزة الأمن.

وأسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجد المتهم بمحافظة سوهاج، حيث تمكنت القوات الأمنية من اعتقاله حيث أقر بإرتكاب الواقعة.

يشار إلى أن نجل القتيل اكتشف مقتل والده وشقيقتيه وحفيديه حيث عثر على جثامينهم داخل المزرعة .

وتبين وفق التحقيقات ووفق ما كشف مصدر أمني للعربية نت أن الجريمة وقعت في الساعة الثالثة عصر الخميس حيث عثرت السلطات على 5 جثث متفرقة وبها عده طعنات.