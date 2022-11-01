أبو الغيط: نتطلع لانعقاد القمة العربية الإفريقية بالرياض

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، اليوم الثلاثاء، إلى تطلعه لانعقاد القمة العربية الإفريقية في الرياض.

كما قال في افتتاح القمة العربية الحادية والثلاثين بالجزائر إن الحوثيين في اليمن ما زالوا يراوغون ويعرقلون سبل الحل، مضيفاً "سنواصل دعم وتأييد الحكومة الشرعية في اليمن".



وأشار الأمين العام للجامعة العربية إلى أن بعض الدول العربية تشهد "ممارسات غير قانونية من جيرانها مما يعرض أمنها المائي للخطر".



كذلك، قال إن المنطقة العربية تقع في قلب الأزمات وهي ركيزة أساسية في إمدادت الطاقة وأسعارها.

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وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد الأمين العام للجامعة العربية أن التصعيد الإسرائيلي "ينذر بما هو أسوأ"، معتبرا أن العالم "يقف مكتوف الأيدي ولا يدافع عن حل الدولتين".



وقال أبو الغيط "ندعو العالم للموافقة على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة".