اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
القمة العربية الحادية والثلاثين بالجزائر - رويترز

أبو الغيط: نتطلع لانعقاد القمة العربية الإفريقية بالرياض

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، اليوم الثلاثاء، إلى تطلعه لانعقاد القمة العربية الإفريقية في الرياض.

رئيس تونس: نأمل أن تسهم قمة الجزائر في حل الخلافات المغرب العربي رئيس تونس: نأمل أن تسهم قمة الجزائر في حل الخلافات

كما قال في افتتاح القمة العربية الحادية والثلاثين بالجزائر إن الحوثيين في اليمن ما زالوا يراوغون ويعرقلون سبل الحل، مضيفاً "سنواصل دعم وتأييد الحكومة الشرعية في اليمن".

وأشار الأمين العام للجامعة العربية إلى أن بعض الدول العربية تشهد "ممارسات غير قانونية من جيرانها مما يعرض أمنها المائي للخطر".

كذلك، قال إن المنطقة العربية تقع في قلب الأزمات وهي ركيزة أساسية في إمدادت الطاقة وأسعارها.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد الأمين العام للجامعة العربية أن التصعيد الإسرائيلي "ينذر بما هو أسوأ"، معتبرا أن العالم "يقف مكتوف الأيدي ولا يدافع عن حل الدولتين".

وقال أبو الغيط "ندعو العالم للموافقة على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تقرير غربي: احتجاجات إيران التي تقودها النساء تسير بوتيرة غير مسبوقة تقرير غربي: احتجاجات إيران التي تقودها النساء تسير بوتيرة غير مسبوقة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط