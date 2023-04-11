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Egyptian foreign minister Sameh Shoukry looks on before his meeting with Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis in Athens, Tuesday, April 11, 2023. Greece and Egypt have close military ties and are planning to build an undersea electricity grid connector across the Mediterranean. (AP Photo/Petros Giannakouris)
وزير الخارجية المصري سامح شكري
تركيا

شكري يزور تركيا خلال يومين لمواصلة "مسار التطبيع"

وزير الخارجية المصري وصف في مؤتمر صحافي مع نظيره اليوناني العلاقات بين القاهرة وأثينا بأنها استراتيجية

العربية.نت
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قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، إنه سيزور تركيا خلال يومين "لمواصلة مسار التطبيع" بين القاهرة وأنقرة.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، قال شكري "تفاعلنا بشكل طيب مع ما لمسناه من توجه ورغبة لدى تركيا في تطبيع العلاقات".

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وأضاف "سأزور أنقرة خلال يومين لمواصلة المسار الذي بدأناه لإحداث هذا التطبيع على الأسس التي نقيم بها علاقاتنا، من حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق السلام والاستقرار".

سامح شكري مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس
سامح شكري مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس
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من ناحية أخرى، وصف الوزير المصري، العلاقات بين مصر واليونان بأنها استراتيجية ومبنية على "مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، والعمل المشترك لتعزيز السلام والاستقرار، وليست موجهة لأي أهداف أخرى".

وأضاف: "نسعى للتعاون في الربط الكهربائي بين مصر واليونان".

وأشار أيضاً إلى أن المباحثات مع نظيره اليوناني تناولت الأوضاع في ليبيا التي وصفها بأنها "ضاغطة".

وقال شكري إن النقاشات تناولت كذلك القضية الفلسطينية "وما تشهده من تحديات ومخاطر، والعمل المشترك لتهدئة الأمور".

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو زار القاهرة الشهر الماضي في زيارة كانت الأولى من نوعها لوزير خارجية تركي إلى مصر منذ 11 عاماً.

من زيارة تشاويش أوغلو للقاهرة الشهر الماضي
من زيارة تشاويش أوغلو للقاهرة الشهر الماضي
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