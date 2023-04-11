شكري يزور تركيا خلال يومين لمواصلة "مسار التطبيع"

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، إنه سيزور تركيا خلال يومين "لمواصلة مسار التطبيع" بين القاهرة وأنقرة.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، قال شكري "تفاعلنا بشكل طيب مع ما لمسناه من توجه ورغبة لدى تركيا في تطبيع العلاقات".

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وأضاف "سأزور أنقرة خلال يومين لمواصلة المسار الذي بدأناه لإحداث هذا التطبيع على الأسس التي نقيم بها علاقاتنا، من حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق السلام والاستقرار".

من ناحية أخرى، وصف الوزير المصري، العلاقات بين مصر واليونان بأنها استراتيجية ومبنية على "مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، والعمل المشترك لتعزيز السلام والاستقرار، وليست موجهة لأي أهداف أخرى".

وأضاف: "نسعى للتعاون في الربط الكهربائي بين مصر واليونان".

وأشار أيضاً إلى أن المباحثات مع نظيره اليوناني تناولت الأوضاع في ليبيا التي وصفها بأنها "ضاغطة".

وقال شكري إن النقاشات تناولت كذلك القضية الفلسطينية "وما تشهده من تحديات ومخاطر، والعمل المشترك لتهدئة الأمور".

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو زار القاهرة الشهر الماضي في زيارة كانت الأولى من نوعها لوزير خارجية تركي إلى مصر منذ 11 عاماً.