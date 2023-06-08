بعد التهام سمكة قرش لسائح روسي.. قرار مصري جديد

بعد حادث التهام سمكة قرش لسائح روسي في مياه البحر الأحمر اتخذت السلطات المصرية قرارا جديدا في هذا الشأن.

فقد قرر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، غلق المنطقة الممتدة من منطقة الجونة شمالا حتى خليج أبو سومه جنوبا، لحين الإنتهاء من عمليات المسح للشواطئ.

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كما قرر المحافظ عدم ممارسة أي أنشطة بحرية مثل الصيد، والغوص، والتدريب على الغوص، الألعاب المائية ، والباراشوت ، والكايت سيرف ،لحين الانتهاء من عمليات المسح للشواطئ وحتى الأحد المقبل .

وطالب المحافظ جميع الفنادق والقرى على طول ساحل محافظة البحر الأحمر بتعيين العدد الكافي من المنقذين المؤهلين والحاصلين على الدورات والشهادات اللازمه لذلك لمتابعة تنفيذ القرار.

حظر كافة الأنشطة

وشمل القرار استمرار حظر كافه أنشطة الصيد بطول ساحل محافظة البحر الأحمر و منع كافة أنواع الصيد الترفيهي التي تقوم بها مراكب النزهة داخل مدينة الغردقة، وباقي المدن جنوبا بدءا من15 يونيو الجاري.

وكانت سمكة القرش قد التهمت سائحا روسيا في البحر الأحمر جنوب مصر، وأدت لوفاته على الفور.

وتبين، بحسب المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت"، أن سمكة القرش هاجمت الفوج السياحي والتهمت السائح الروسي وشطرت جسده لنصفين، فتم استخراج نصف الجثة، فيما لا تزال السلطات تبحث عن النصف الآخر.