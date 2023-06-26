انتشال جثمان أحد ضحايا عقار الإسكندرية وتواصل عمليات البحث

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، انتشال جثمان أحد ضحايا انهيار عقار في الإسكندرية، وكذلك تم إنقاذ مصابين اثنين من تحت الأنقاض.

وتواصل السلطات عمليات البحث عن جثامين أخرى، وكذلك مصابين، فيما تم رفع حالة الطوارئ في كافة مستشفيات المحافظة.

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وأوضحت الوزارة أن جميع المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي الخدمة الطبية، مشيرة إلى استمرار تمركز فرق الإسعاف في موقع الحادث لحين انتهاء أعمال رفع الأنقاض، تحسباً لوجود أي مصابين أو حالات وفيات أخرى.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد أكد أن انشطاراً نصفياً رأسياً تسبب في سقوط العقار المكون من 14 طابقاً.

وقال إن جميع الجهات المختصة تتواجد في موقع سقوط العقار رقم 5 شارع خليل بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول.

وأوضح الشريف أن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، وجارٍ التأكد من وجود أي سكان أسفل الأنقاض، لافتاً إلى أن العقار يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة، مؤكداً أنه تم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار.

وأكد شهود عيان أن العقار انهار في ظل تواجد عدد من السكان داخله، بالإضافة إلى وجود آخرين في سوبر ماركت أسفله.

وفرضت السلطات طوقاً أمنياً حول مكان انهيار العقار، كما تم فصل الغاز والكهرباء والخدمات عن العقارات المجاورة لتجنب حدوث كارثة.