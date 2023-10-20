غوتيريش من معبر رفح: دخول الشاحنات إلى غزة خط فاصل بين الحياة والموت

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمة أمام معبر رفح، أن شاحنات الإمداد يجب أن تدخل غزة بأسرع وقت.

وقال غوتيريش، الجمعة، إن أكثر من مليوني شخص دون ماء أو طعام أو وقود في قطاع غزة، مشددا على أن إدخال المساعدات هو الفارق بين الحياة والموت للكثيرين في غزة.

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وأضاف أن الأمم المتحدة تتصل بكافة الأطراف وخاصة أميركا ومصر وإسرائيل من أجل رفع الشروط والقيود التي تحدد دخول المساعدات.

وأكد أنه من الضروري العمل على دخول الشاحنات يوميا إلى غزة لإغاثة السكان هناك على نحو مستمر، ملمحا إلى أهمية حل أزمة الوقود لحركة شاحنات الإغاثة.

وعلق: "ينبغي ضمان وجود ما يكفي من الوقود في غزة لتوصيل المساعدات".

واشار إلى أن وقف إطلاق النار سيسهل دخول المساعدات إلى غزة، معربا عن امله في التوصل مستقبلا إلى تسوية للصراع تقوم على حل الدولتين.

وأثنى الأمين العام للأمم المتحدة على دور الجانب المصري في محاولات إدخال شاحنات الإغاثة إلى غزة.

وفي وقت سابق، وصل إلى مطار العريش في شمال سيناء، اليوم الجمعة، غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة. ومن المرجح أن يعطي غوتيريش إشارة دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، وسط تعزيز أمني من قبل قوات الجيش المصري.



شاحنات المساعدات مصطفة أمام الجانب المصري من معبر رفح الحدودي - رويترز شاحنات المساعدات مصطفة أمام الجانب المصري من معبر رفح الحدودي - رويترز

من جهته، أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث، أن أول شحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مع مصر، ستدخل غدا السبت على أقرب تقدير، بعد أن كان متوقعا أن تدخل اليوم الجمعة إلى القطاع المحاصر.

ونقل المتحدث باسم غريفيث في جنيف عنه قوله: "نحن في محادثات معمقة مع كل الأطراف المعنية لتأمين بدء عملية دخول المساعدات إلى غزة في أسرع وقت ممكن.. يفترض أن تبدأ أول شحنة بالدخول اعتبارا من يوم غد على أقرب تقدير".

وفي سياق متصل، تقوم السلطات المصرية بإعادة إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدا لإدخال المساعدات للقطاع.

ووفق مصادر "العربية.نت"، فإن هناك استعدادات مكثفة تجرى حاليا عند المعبر تمهيدا لفتحه وإدخال المساعدات لغزة.

وذكرت المصادر أن عدد الشاحنات المكدسة التي تقف في انتظار الدخول بلغ 175 شاحنة.

ومساء الخميس، أكدت مصادر مصرية أنه تم الاتفاق على فتح معبر رفح اليوم الجمعة لنقل المساعدات إلى غزة.

وطالبت مصر من قبل بضرورة نقل المساعدات الإغاثية والغذائية إلى قطاع غزة في أقرب وقت.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع سريعا، مشدداً على أن توفير المواد الإغاثية ضرورة لا غنى عنها في ظل الأوضاع المؤسفة الراهنة.

وقال شكري إن هناك خطة تحرك جاهزة للبدء في إنفاذ المساعدات إلى القطاع فور إزالة الجانب الإسرائيلي العوائق أمام عمل المعبر.

وخلال مؤتمر صحافي عقده الوزير المصري مع غوتيريش، الخميس، أكد شكري أن مصر حريصة على استمرار عمل معبر رفح ومطار العريش لاستقبال المساعدات الموجهة للقطاع.

وتحمل الشاحنات المكدسة أمام المعبر كميات من المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات المستشفيات وأناييب أكسجين وأكياس دم.