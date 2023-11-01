اتفاق بين مصر وإسرائيل.. كم سيبقى معبر رفح مفتوحا؟

بعد بدء توافد العشرات من حاملي الجنسيات الأجنبية، اليوم الأربعاء، من جنوب غزة حيث تجمعوا إلى معبر رفح الحدودي مع مصر، تكشفت تفاصيل جديدة حول الاتفاق الذي أفضى إلى هذه التسوية.

فقد أوضح مسؤول غربي أنه تم الاتفاق بين إسرائيل ومصر على قائمة بأسماء الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، والذين يمكنهم مغادرة غزة .

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كما أشار إلى أنه تم إبلاغ السفارات المعنية مسبقاً بالأسماء، وفق ما نقلت رويترز.

مدة فتح المعبر

وكان مصدر أمني مصري أفاد بوقت سابق، اليوم، أن ما يصل إلى 500 من حاملي جوازات السفر الأجنبية سيدخلون مصر من غزة بعد فتح المعبر.

فيما أوضح مصدر ثانٍ مطلع على الاتفاق وعمليات الإجلاء أنه من غير المتوقع أن يخرجوا جميعا اليوم (500).

لكنه أردف أن الجدول الزمني المتعلق بفترة بقاء المعبر مفتوحا لم يتحدد بعد.

كما أكد أن هذا الاتفاق ليس مرتبطا بأمور أخرى قيد التفاوض مثل المحتجزين لدى حركة حماس، التي تدير قطاع غزة، أو وقف مؤقت لإطلاق النار من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع الذي يعاني من نقص في الأغذية والمياه والوقود والأدوية.

سيارات إسعاف

إلى ذلك، دخلت عدة سيارات إسعاف مصرية عبر معبر رفح من أجل إجلاء عشرات المصابين.

وقالت مصادر طبية إن مصر أعدت مستشفى ميدانيا في الشيخ زويد بسيناء.

وكان أبوعبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحماس أعلن أمس في تسجيل فيديو على تطبيق تليغرام أن حماس أبلغت وسطاء أنها ستفرج قريبا عن بعض من المحتجزين لديها وعددهم نحو مئتين، لكنه لم يفصح عن تفاصيل بشأن العدد المحدد أو جنسيات الأسرى.

وبدأت إسرائيل الأسبوع الماضي في تنفيذ عمليات توغل ومناورات برية بعد أن دكت القطاع بضربات جوية وقصف مكثف على مدى أسابيع في رد على هجوم مباغت نفذته حماس في السابع من أكتوبر.

كما حاصرت غزة قاطعة الكهرباء ومياه الشرب، ومنعت دخول الوقود أو السلع الغذائية والمستلزمات الطبية.

فيما تعهدت بالقضاء على حماس بعد عدة حروب غير حاسمة بدأت منذ سيطرة الجماعة المسلحة على غزة عام 2007.