7 فيديوهات وآلاف الدولارات.. جديد ضبط بلوغر شهيرة بمصر

مازالت تفاصيل القبض على بلوغر مصرية - صاحبة أشهر تريند تصدر مواقع التواصل في الآونة الأخيرة، ألا وهو "الشارع اللي وراه" - تتواصل وتكشف عن جديد.

وقررت السلطات المصرية حبس البلوغر سوزي أيمن، الشهيرة بسوزي الأردنية 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة "نشر فيديوهات ومقاطع مسيئة للقيم الأسرية والعادات المجتمعية وإساءة استعمال مواقع التواصل وانتهاك حرمة الحياة الخاصة"، وسب والدها واستغلال شقيقتها من ذوي الاحتياجات.

فيما كشفت التحريات أن الأمن وجد على هاتفها 7 فيديوهات وصفها بالـ"مخلة" وفيديو آخر يحتوي على سباب وشتائم لوالدها، وهو الفيديو الذي تصدر التريند مؤخراً.

بعد الفيديو المنتشر.. القبض على التيك توكر "سوزي" لاتهامها بالتعدي على القيم الأسرية.#العربية_مصر pic.twitter.com/DW8l4ZVVVI — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) February 15, 2024

آلاف الدولارات

كما أوضحت أن البلوغر كانت تبث تلك المقاطع على مواقع التواصل لجني الأرباح من المشاهدات والمتابعات، وقد حصلت بالفعل على آلاف الدولارات.

في حين زعمت الفتاة الموقوفة أن والدها الذي يعمل موظفا بهيئة النقل العام، يرفض الإنفاق عليها، واتهمته بالاستيلاء على أموالها بعد علمه بالأرباح التي تُحققها فيديوهاتها على مواقع التواصل.

وكان المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة "تطهير المجتمع" قدم بلاغات ضد البلوغر يتهمها فيه بالترويج لأفعال تثير الفجور والتلفظ بعبارات خادشة، وعلى الفور تم القبض عليها خلال تواجدها في أحد المطاعم بمنطقة شبرا شمال القاهرة. وقال فرحات لـ "العربية.نت" إن الفتاة تبلغ من العمر 18 عاما، وتقيم في منطقة المطرية في القاهرة، وأطلقت على نفسها اسم سوزي الأردنية نسبة لوجود عدد كبير من أقاربها في الأردن.

كما أوضح أن لديها شقيقتين هما مي ومودة، إحداهما من ذوي الاحتياجات وتظهر معها في الفيديوهات.

وأضاف أنها نشرت فيديو مؤخرا تتطاول فيه على والدها، وتحقر من شأنه أمام العامة وتتهمه بالاستيلاء على أموالها، موضحا أن المقطع المسيء انتشر على نطاق واسع وراج بين الشباب على مواقع التواصل، لذلك تقدم ببلاغه للمطالبة بسرعة القبض على البلوغر وإحالتها للمحاكمه العاجلة.