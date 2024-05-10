تطور جديد في مقتل رجل أعمال إسرائيلي في الإسكندرية

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في جديد قضية قتل رجل أعمال يحمل الجنسيتين الكندية والإسرائيلية في محافظة الإسكندرية، أكدت كندا أنها تتواصل مع السلطات المحلية في القاهرة.

وقال جيمس إيمانويل وانكي، المتحدث باسم وزارة الشؤون العالمية الكندية - الإدارة الدبلوماسية للحكومة - أمس الخميس: "نحن على علم بوفاة مواطن كندي في مصر ونعرب عن خالص تعازينا للأسرة"، وفق ما نقلته "BBC".

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كما أضاف أن "المسؤولين القنصليين على اتصال بالسلطات المحلية ومستعدون لتقديم المساعدة القنصلية للعائلة".

ولفت المتحدث إلى أنه "بسبب لوائح الخصوصية، لا يمكن الكشف عن معلومات إضافية".

تحقيق جنائي.. وسرقة

وبدأت السلطات المصرية في تحقيق جنائي في أعقاب مقتل رجل أعمال إسرائيلي كندي بالرصاص، في مدينة الإسكندرية الساحلية يوم الثلاثاء.

وكان مصدر أمني قال إن رجل أعمال كندي قُتل في إطلاق نار خلال ما يُشتبه في أنها جريمة جنائية بمحافظة الإسكندرية شمال مصر، بينما أعلنت جماعة مسلحة غير معروفة تدعى "محمد صلاح" مسؤوليتها عن الهجوم كرد فعل على الحرب في غزة.

وأضاف المصدر الأمني لوكالة "رويترز" أن الواقعة حدثت "بدافع السرقة". ولم يربط المصدر بين إطلاق النار والخلفية العرقية للمجني عليه.

وحسب معلومات لـ"العربية.نت" فإن القتيل من أصل أوكراني، وينحدر من مدينة بوريسبيل في مقاطعة كييفسكا في أوكرانيا، وأقام مع أسرته وعائلته في مدينة تورنتو الكندية وحصل على الجنسية الكندية، كما ينتمي للديانة اليهودية ومن أشد المتعاطفين مع إسرائيل وكذلك زوجته، حيث زار تل أبيب مرات عديدة كسائح ورجل أعمال في العام 2015 وتردد عليها كثيرا في سنوات عديدة بعد ذلك.