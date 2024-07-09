بعد وفاة أحمد رفعت.. استقالة مسؤول رياضي كبير في مصر

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لا تزال تبعات وفاة لاعب فريق مودرن سبورت المصري أحمد رفعت مستمرة، ما بين اتهامات وتحقيقات وتصريحات من عدة أطراف، ما دفع إدارة النادي لإصدار عدد من القرارات الهامة بهذا الشأن.

استقالة رئيس النادي

وأصدرت إدارة نادي مودرن سبورت الرياضي بيانا اليوم الثلاثاء، جاء فيه: "إنه وفقا للمشهد الأخير وما يثار حاليا حول وفاة اللاعب أحمد رفعت، فقد تقدم الدكتور وليد دعبس باستقالته من رئاسة مجلس إدارة النادي، نظرا لما تعرض له من تشويه لشخصه ولكيان النادي، وتحريف تصريحاته وتعمد الوقيعة بينه وبين أسرة اللاعب الراحل أحمد رفعت والرأي العام"، بحسب البيان.

كما قرر ملاك الحصص الحاكمة للشركة التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق الأوضاع.

دعم لجنة التحقيق الوزارية

وأكدت إدارة النادي على تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار السيد وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لديها حال إدارة النادي اعتباراً من سبتمبر 2023.

وأعلن بيان نادي مودرن سبورت، عن انسحاب الدكتور وليد دعبس من المشهد الرياضي في مصر، وعن تعزيته أسرة اللاعب أحمد رفعت في منزله بالتجمع الخامس بصفته الشخصية وبدون أي صفة رسميه لتقديم العزاء الواجب.

بلاغ رسمي من شوبير

وفي آخر تطورات التحقيق في وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت، أعلن الإعلامي أحمد شوبير أمس الاثنين بتقدمه ببلاغ رسمي، لإدارة مباحث تكنولوجيا المعلومات، ضد بعض الصفحات بسبب اتهامه بأنه أحد المتسببين في أزمة اللاعب الراحل.

وكان أحمد شوبير أكد خلال برنامجه الإذاعي أمس، أنه ليس له أي صلة بما تعرض له اللاعب الراحل أحمد رفعت، عندما كان نائب رئيس النادي ، قائلا: "اللي عنده أي إثبات يخرجه بس أنا هاخد حقي كاملا بالقانون".

أزمة نفسية

وكانت وسائل إعلام مصرية قد تحدثت عن أن اللاعب الراحل تعرض لأزمة تخص تصريح السفر الخاص به، ولم يجد أحدا يقف بجواره، وأصبح لديه قضية هروب من التجنيد في القضاء العسكري، الأمر الذي سبب أزمة نفسية للاعب.

من جانبه أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، أمس الأحد، قرارًا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق في كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك لما أثير مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد.

كما أقر وزير الشباب والرياضة تشكيل لجنة طبية للتحقيق في ملابسات وفاة اللاعب أحمد رفعت، وسوف تعلن الوزارة فور انتهاء عمل اللجان عن جميع التفاصيل والملابسات وما انتهت إليه التحقيقات في هذا الشأن.