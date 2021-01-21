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قرقاش: من الكويت للرياض فالدوحة وأبوظبي صفحة جديدة

أنور قرقاش (أرشيفة- فرانس برس)

قرقاش: من الكويت للرياض فالدوحة وأبوظبي صفحة جديدة

"هذا شعورنا في الإمارات.. نصبو إلى خليج موحد"

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دبي- العربية.نت

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أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، عن أمله بفتح صفحة جديدة بين دول الخليج.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر مساء الخميس: "من الكويت إلى مسقط مرورا بالرياض والمنامة والدوحة وأبوظبي نفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل".

كما أضاف: "نصبو إلى خليج عربي مستقر ومزدهر، وننظر إلى المستقبل بكل ثقة وبإرادة صلبة وعزيمة واثقة، هذا هو شعورنا في الإمارات".

وكان مجلس التعاون الخليجي توصل خلال قمة العلا التي عقدت في السعودية قبل أسبوعين إلى اتفاق على إعادة اللحمة بين دول المجلس. ووافقت السعودية والإمارات والبحرين ومصر هذا الشهر على استعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط السفر التي كانت قُطعت عام 2017.

كما شدد بيان القمة الـ41 لمجلس التعاون على وحدة الصف الخليجي، وتكاتف دول المجلس في وجه التهديدات والتدخلات، بالإضافة إلى ذلك، أكد طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.

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