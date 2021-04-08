محمد بن زايد يلتقي الدبيبة: نقف إلى جانب الأشقاء الليبيين

استقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد اليوم الأربعاء، في قصر الحصن بالعاصمة الإماراتية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

إلى ذلك، بحث ولي عهد أبو ظبي مع الدبيبة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنميتها من خلال تكثيف التعاون والعمل المشترك وإقامة شراكات في مختلف المجالات التنموية والاستثمارية والاقتصادية والأمنية.

وعبر رئيس حكومة الوحدة الليبية عن تطلعه لموقف دولي موحد تجاه ليبيا وفق المصالح المشتركة، وبما يعزز فرص الاستقرار والأمن وفرض السيادة الليبية على كامل ترابها.

العلاقات أخوية وراسخة

من جانبه، أكد الشيخ محمد بن زايد أن العلاقات بين دولة الإمارات وليبيا أخوية وراسخة، وأنه يتطلع إلى تعزيزها وتنميتها خلال المرحلة المقبلة لمصلحة الشعبين الشقيقين، مؤكدا ثقته في تجاوز الليبيين لكل التحديات.

وهنأ ولي عهد أبو ظبي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بمناسبة حصول الحكومة على الثقة مجلس النواب، مما يهيئ الظروف الملائمة لعمل الحكومة وأدائها مسؤولياتها، متمنياً له التوفيق في مهمته الوطنية الكبيرة خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ ليبيا.

وجدد بهذه المناسبة دعم دولة الإمارات للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وما تقوم به لتحقيق الأمان والاستقرار في ليبيا، قائلا إن الإمارات تقف دائماً إلى جانب الشعب الليبي ومع كل ما يحقق مصلحته ويحافظ على سيادة بلده ووحدتها ويمنع التدخل في شؤونها الداخلية.