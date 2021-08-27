الإمارات ومصر تدينان هجوم كابل وترفضان جميع أشكال العنف

أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع خارج مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل، وأسفر عن قتلى وإصابات.

وبحسب بيان نشر في وكالة "وام"، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والارهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".

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وأعربت الوزارة عن "خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

كما أكدت دولة الإمارات أنها "تتابع عن كثب واهتمام التطورات الأخيرة في جمهورية أفغانستان"، مشددة على ضرورة "تحقيق الاستقرار والأمن فيها بشكل عاجل، ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق".

بدورها أدانت مصر التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من مطار كابل بأفغانستان وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الأفغان وأفراد من الجيش الأميركي.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها عن خالص تعازي مصر حكومة وشعباً لذوي الضحايا الأفغان والأميركيين "الذين سقطوا جراء هذا الإرهاب الغاشم مع تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين".

وأكدت مصر مجدداً "تضامنها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بأشكالها وصورها كافة".

في السياق نفسه، أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة التفجيرين اللذين وقعا في محيط مطار كابل. ووصفت الوزارة في بيان الهجمات بأنها "عمل إرهابي آثم يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية".

وعبرت الوزارة عن تعازي البحرين لأهالي الضحايا "جراء هذا الاعتداء الإرهابي الجبان" وتطلعها لعودة الأمن والاستقرار والسلام إلى أفغانستان.

بدورها دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات "التفجير الإرهابي البشع" الذي وقع في محيط مطار العاصمة كابل.

وتقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، "بصادق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، راجيا الشفاء العاجل للجرحى".

وأكدت الأمانة العامة "الموقفَ المبدئي الثابت لمنظمة التعاون الإسلامي ضد الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره"، مشددةً على "ضرورة مضاعفة الجهود والتعاون الدولي لمكافحته".