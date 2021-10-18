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بوريل: دول الخليج العربي تضطلع بأدوار مؤثرة في السياسة الدولية

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EU foreign policy chief Josep Borrell speaks during an interview with Reuters in Kyiv, Ukraine October 12, 2021. REUTERS/Valentyn Ogirenko
مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي
خاص

بوريل: دول الخليج العربي تضطلع بأدوار مؤثرة في السياسة الدولية

مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي يعرب عن تفاؤله بقرب استئناف مفاوضات فيينا حول برنامج إيران النووي

العربية.نت

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قال مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن "أمام الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي فرصا لدفع التعاون بينهما"، مؤكدا أن دول الخليج العربي تضطلع بأدوار مؤثرة في السياسة الدولية، معلنا عن اجتماع خليجي أوروبي على مستوى الوزراء بداية ٢٠٢٢.

ورداً على سؤال من مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" في بروكسل، قال بوريل إن "الاتحاد الأوروبي يعير أهمية كبرى لتعزيز التعاون مع دول الخليج العربية".

من زيارة بوريل للسعودية ولقاءه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مطلع أكتوبر
من زيارة بوريل للسعودية ولقاءه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مطلع أكتوبر

في سياق آخر، أعرب بوريل عن تفاؤله "اليوم أكثر من الأمس" بإمكانية إحراز تقدم في المفاوضات بشأن ملف إيران النووي.

وقال بوريل لـ"العربية" و"الحدث": "إنني متفائل بقرب استئناف المفاوضات" في فيينا بين طهران وقوى لـ4+1 (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا)، لكنه أضاف: "أنا لا أقول إن الاتفاق على مرمى حجر"، مؤكدا أن عامل الوقت ليس في صالح إيران، كما أشار إلى أن الجانب الإيراني طلب إجراء مباحثات تمهيدية في بروكسيل قبل مفاوضات فيينا.

في نفس السياق كشف بوريل عن "مباحثات أوروبية-إيرانية حول الملف النووي" ستجرى "في الأيام المقبلة" في بروكسيل.

محادثات فيينا حول برنامج إيران النووي
محادثات فيينا حول برنامج إيران النووي
إيران تعلن استئناف مفاوضات فيينا خلال أيام.. وأوروبا تنفي إيران نووي إيران إيران تعلن استئناف مفاوضات فيينا خلال أيام.. وأوروبا تنفي

وجاءت تصريحات بوريل على هامش اجتماع اليوم في لوكسمبورغ لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. وسيتم خلال هذا الاجتماع بحث العلاقات الأوروبية مع دول الخليج، وكذلك تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الاتحاد الأوروبي ودول "الشراكة الشرقية".

ويأتي هذا الاجتماع بعد زيارة قام بها بوريل إلى السعودية والإمارات وقطر مطلع أكتوبر الحالي التقى خلالها عدد من المسؤولين. ومن المقرر أن يبحث الوزراء التعاون الاقتصادي مع الدول الخليجية.

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