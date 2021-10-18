بوريل: دول الخليج العربي تضطلع بأدوار مؤثرة في السياسة الدولية

قال مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن "أمام الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي فرصا لدفع التعاون بينهما"، مؤكدا أن دول الخليج العربي تضطلع بأدوار مؤثرة في السياسة الدولية، معلنا عن اجتماع خليجي أوروبي على مستوى الوزراء بداية ٢٠٢٢.

ورداً على سؤال من مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" في بروكسل، قال بوريل إن "الاتحاد الأوروبي يعير أهمية كبرى لتعزيز التعاون مع دول الخليج العربية".

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في سياق آخر، أعرب بوريل عن تفاؤله "اليوم أكثر من الأمس" بإمكانية إحراز تقدم في المفاوضات بشأن ملف إيران النووي.

وقال بوريل لـ"العربية" و"الحدث": "إنني متفائل بقرب استئناف المفاوضات" في فيينا بين طهران وقوى لـ4+1 (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا)، لكنه أضاف: "أنا لا أقول إن الاتفاق على مرمى حجر"، مؤكدا أن عامل الوقت ليس في صالح إيران، كما أشار إلى أن الجانب الإيراني طلب إجراء مباحثات تمهيدية في بروكسيل قبل مفاوضات فيينا.

في نفس السياق كشف بوريل عن "مباحثات أوروبية-إيرانية حول الملف النووي" ستجرى "في الأيام المقبلة" في بروكسيل.

وجاءت تصريحات بوريل على هامش اجتماع اليوم في لوكسمبورغ لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. وسيتم خلال هذا الاجتماع بحث العلاقات الأوروبية مع دول الخليج، وكذلك تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الاتحاد الأوروبي ودول "الشراكة الشرقية".

ويأتي هذا الاجتماع بعد زيارة قام بها بوريل إلى السعودية والإمارات وقطر مطلع أكتوبر الحالي التقى خلالها عدد من المسؤولين. ومن المقرر أن يبحث الوزراء التعاون الاقتصادي مع الدول الخليجية.