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الرميحي: الكويت تمر بمصالحة وقد يتم العفو عن "خلية العبدلي"

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حزب الله

الرميحي: الكويت تمر بمصالحة وقد يتم العفو عن "خلية العبدلي"

الكاتب والمفكر السياسي الكويتي الدكتور محمد الرميحي قال لبرنامج "سؤال مباشر" على قناة "العربية" إن "المقاطعة الخليجية للبنان لم تأت من فراغ"

العربية.نت

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استضاف برنامج "سؤال مباشر" على قناة "العربية"، الكاتب والمفكر السياسي الكويتي الدكتور محمد الرميحي للحديث عن المتهمين الأساسيين في "خلية العبدلي" التي تم تفكيكها في الكويت والتي كانت تحظى بدعم من حزب الله اللبناني وتخزن أسلحة وذخائر في مزرعة بمنطقة العبدلي.

وأكد الرميحي أن أعضاء الخلية لا يزالون موقوفين في السجن، مضيفاً أن "الكويت تمر بمرحلة مصالحة واسعة، وهذا الأمر قد يتطلب العفو عن بعض هؤلاء".

الرميحي في برنامج "سؤال مباشر"
الرميحي في برنامج "سؤال مباشر"
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ولفت الرميحي إلى وجوب "الفصل بين المذهب والولاء السياسي". كما رأى أن "العالم العربي يعاني منذ فترة من صراع بين الإخوة".

كما أكد أن "المقاطعة الخليجية للبنان لم تأت من فراغ"، مضيفاً أن "الحراك اللبناني الذي بدأ في العام 2019 كان مهماً لكن وباء كورونا عطّل اندفاعته".

ودعا محمد الرميحي اللبنانيين إلى أن "يختاروا بين أن يكون بلدهم دولة مؤسسات أو قندهار أخرى"، حسب تعبيره.

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