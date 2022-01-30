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لتعزيز العلاقة.. أول زيارة لرئيس إسرائيل إلى الإمارات

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الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج (أرشيفية- رويترز)
الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ (أرشيفية - رويترز)

لتعزيز العلاقة.. أول زيارة لرئيس إسرائيل إلى الإمارات

العربية.نت- وكالات

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بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين، يزور الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتزوغ، اليوم الأحد، الإمارات العربية المتحدة.

فقد أعلن مكتبه أن هرتزوغ توجه، اليوم الأحد، في زيارة هي الأولى من نوعها إلى الإمارات، سعيا إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

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"دعوة شخصية"

كما نقل عن الرئيس الإسرائيلي قوله، "سأجتمع مع قيادة دولة الإمارات بدعوة شخصية من ولي العهد الشيخ محمد بن زايد".

وأضاف "أنا ممتن لشجاعته وقيادته الجريئة وتوصله إلى اتفاق سلام مع إسرائيل وإرسال رسالة إلى المنطقة بأسرها مفادها أن السلام هو البديل الوحيد لشعوب المنطقة".

يذكر أن ولي العهد الإماراتي كان التقى الشهر الماضي (ديسمبر 2021) رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت أيضا، حيث أعرب حينها عن أمله بأن يعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد

ومنذ توقيعها معاهدة سلام مع تل أبيب قبل نحو عامين، شددت الإمارات أكثر من مرة على أن الحوار هو السبيل الوحيد لتعايش شعوب المنطقة بسلام وأمان.

معاهدة السلام

يشار إلى أن تلك المعاهدة أو الاتفاقية التي أطلق عليها اتفاقية أبراهام، وقعت أواخر عام 2020 في البيت الأبيض، بين الإمارات وإسرائيل، وارتكزت على إقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين، والتعاون المشترك في عدة مجالات.

وترأس حينها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مراسم التوقيع بحضور وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي وقتذاك، بنيامين نتنياهو.

فيما أشار نص المعاهدة وقتها إلى تطلع البلدين "لتحقيق رؤية منطقة شرق أوسط مستقرة ومزدهرة لصالح جميع دول وشعوب المنطقة"، ورغبتهما في "إقامة السلام وعلاقات دبلوماسية والتعاون بينهما".

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