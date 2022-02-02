وزارة الدفاع الإماراتية: اعتراض 3 مسيرات اخترقت الأجواء

أفادت وزارة الدفاع الإماراتية، مساء الأربعاء، اعتراض 3 مسيرات اخترقت الأجواء الإماراتية.

وأضافت الوزارة أن اعتراض المسيرات الـ 3 وتدميرها تم بعيدا عن المناطق السكنية.

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وأكدت الدفاع الإماراتية أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء.

وزارة الدفاع تعلن عن اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم 2/2/2022 بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان، وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء pic.twitter.com/XqEXZmkz7K — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) February 2, 2022

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن الوزير لويد أوستن أجرى اتصالا بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمناقشة هجمات الحوثيين على الإمارات.

وأكد البنتاغون أن واشنطن سترسل طائرات متطورة وستوفر دعما في الدفاع الجوي للإمارات.

وقال البنتاغون إن أوستن أكد للشيخ محمد بن زايد أن واشنطن ستقدم الدعم المعلوماتي للدفاع للإمارات.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد صرح الاثنين قائلا: "إننا على اتصال يومي مع الإمارات لمناقشة التهديدات".

في الأثناء، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، أن واشنطن تبحث زيادة الإمكانيات الدفاعية للإمارات بعد هجمات الحوثيين.

كما أبلغ البيت الأبيض مراسلة العربية بالتزام الولايات المتحدة بحماية حلفائنا في الخليج.

وتدرس واشنطن إعادة تصنيف الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية، في أعقاب الهجوم الحوثي على أبوظبي، والذي قوبل بإدانة واسعة النطاق من إدارة بايدن والمشرعين الأميركيين.