.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزارة الدفاع الإماراتية: اعتراض 3 مسيرات اخترقت الأجواء

  • الخط
شعار وزارة الدفاع الإماراتية
شعار وزارة الدفاع الإماراتية
اليمن والحوثي

وزارة الدفاع الإماراتية: اعتراض 3 مسيرات اخترقت الأجواء

وزارة الدفاع الإماراتية: نتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفادت وزارة الدفاع الإماراتية، مساء الأربعاء، اعتراض 3 مسيرات اخترقت الأجواء الإماراتية.

وأضافت الوزارة أن اعتراض المسيرات الـ 3 وتدميرها تم بعيدا عن المناطق السكنية.

وأكدت الدفاع الإماراتية أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن الوزير لويد أوستن أجرى اتصالا بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمناقشة هجمات الحوثيين على الإمارات.

وأكد البنتاغون أن واشنطن سترسل طائرات متطورة وستوفر دعما في الدفاع الجوي للإمارات.

وقال البنتاغون إن أوستن أكد للشيخ محمد بن زايد أن واشنطن ستقدم الدعم المعلوماتي للدفاع للإمارات.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد صرح الاثنين قائلا: "إننا على اتصال يومي مع الإمارات لمناقشة التهديدات".

الدفاع الإماراتية: تدمير باليستي حوثي أطلق تجاه الدولة الخليج العربي الدفاع الإماراتية: تدمير باليستي حوثي أطلق تجاه الدولة

في الأثناء، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، أن واشنطن تبحث زيادة الإمكانيات الدفاعية للإمارات بعد هجمات الحوثيين.

كما أبلغ البيت الأبيض مراسلة العربية بالتزام الولايات المتحدة بحماية حلفائنا في الخليج.

وتدرس واشنطن إعادة تصنيف الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية، في أعقاب الهجوم الحوثي على أبوظبي، والذي قوبل بإدانة واسعة النطاق من إدارة بايدن والمشرعين الأميركيين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وثائق سرية تكشف حجم الأوضاع الكارثية في إيران وثائق سرية تكشف حجم الأوضاع الكارثية في إيران
اكتشف المزيد