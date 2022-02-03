وزير خارجية الإمارات: ندعو لوقف التصعيد الخطير في المنطقة

ندد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على دولة الإمارات.

فقد شدد في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الخميس، على ضرورة وقف التصعيد الخطير في المنطقة والالتزام بالحل السياسي في اليمن، والذي يستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الصادر في هذا الشأن، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

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وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أفادت مساء أمس، باعتراض 3 مسيرات اخترقت الأجواء الإماراتية، وتدميرها بعيدا عن المناطق السكنية.

كما أعلنت في 31 يناير الماضي، عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه الدولة، ولم ينجم عن الهجوم أية خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.

هجمات سابقة

وأعلنت أيضاً في 24 يناير، عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين ولم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية، حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي.

كذلك كانت وكالة أنباء الإمارات أعلنت في 17 يناير الماضي وفاة 3 أشخاص "هنديان وباكستاني" وإصابة 6 في انفجار صهاريج المحروقات في أبوظبي، بهجوم حوثي بالطائرات المسيرة.

وأكدت شرطة أبوظبي في ذلك الوقت، اندلاع حريق أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزانات أدنوك، كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.