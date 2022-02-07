الحجرف يدعو كافة الأطراف باليمن للعمل على تنفيذ اتفاق الرياض
أمين عام مجلس التعاون الخليجي استعرض مع سفير السعودية محمد آل جابر جهود الإعمار من خلال "البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن"
قال مجلس التعاون الخليجي اليوم الاثنين، إن أمينه العام نايف فلاح مبارك الحجرف دعا خلال لقاء مع سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، جميع الأطراف اليمنية للعمل على تنفيذ اتفاق الرياض.
وأشاد الحجرف بـ"الجهود الكبيرة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لتحقيق الدعم السياسي والتنموي والإغاثي في اليمن، سعياً لتحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء الأزمة في اليمن، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216".
كما ثمن "الدور الكبير للمملكة العربية السعودية في قيادة تحالف دعم الشرعية والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار لليمن والشعب اليمني الشقيق وإنهاء الأزمة اليمنية، وفقا للمرجعيات الثلاث".
كما دعا الحجرف "جميع الأطراف للعمل على تنفيذ اتفاق الرياض والعمل على تحقيق مصلحة اليمن وشعبه الشقيق".
وتم خلال لقاء الحجرف بآل جابر في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض بحث "جهود إعمار اليمن من خلال البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن، الذي أطلقته المملكة العربية السعودية عام 2018م، عبر إعادة بناء وتطوير البنية التحتية التي تأثرت بالحرب وإعادة بناء وتأهيل القدرات في مجالات الصناعة والزراعة والاتصالات والنقل والقطاعات الصحية والتعليم، وخلق فرص وظيفية من خلال مشاريع تنموية عاجلة وأخرى طويلة الأجل في مختلف المحافظات في اليمن".
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